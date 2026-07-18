81歲秦沛輕鬆做掌上壓面不改容　動作標準身手靈活老當益壯

秦沛（Paul哥）在今年5月榮升爺爺，兒子姜文杰（Benji）與模特兒兼珠寶設計師太太李泳淇（Rain）迎來女兒「小姜蓉」出世，一家人喜氣洋洋！上個月剛剛度過81歲生日的秦沛，近年定居加拿大過着半退休生活，今日（18日）秦沛女兒姜麗文（Lesley）在社交平台分享爸爸的近照，並寫道：「Sunset Dance with my Papa Bear! Evidently, 81 is the new 18… #犀利犀利 🥰🌅💃🏻🕺🏻」

姜文杰（Benji）與模特兒兼珠寶設計師太太李泳淇（Rain）的女兒「小姜蓉」出世，姜麗文榮升姑姑！（IG@lesleychianglove）

秦沛榮升爺爺！（IG@benjichiang）

秦沛榮升爺爺！（IG@benjichiang）

兩父女感情好好。（IG@lesleychianglove）

感情深厚。（IG@lesleychianglove）

姜麗文為秦沛慶祝81歲生日。（IG@lesleychianglove）

溫馨！（IG@lesleychianglove）

玩雪。（IG@lesleychianglove）

感情好好。（IG@lesleychianglove）

感情好好。（IG@lesleychianglove）

身體健康！（IG@lesleychianglove）

身體健康！（IG@lesleychianglove）

81歲秦沛輕鬆做掌上壓面不改容 動作標準老當益壯

片中所見，秦沛在室內客廳的地氈上，利用輔助器做掌上壓，動作十分標準，在連續做了多下掌上壓後，他更對着輕鬆大笑，又扭動屁股，相當鬼馬精靈，體魄甚至超越不少年輕人！而在另一段片中，秦沛身穿深色休閒外套襯牛仔褲，頭戴報童帽，在戶外散步做運動時，原地踏步跳起，身手非常靈活，絕對是老當益壯！

秦沛依然好精靈！（IG@lesleychianglove）

秦沛依然好精靈！（IG@lesleychianglove）

輕鬆做掌上壓！（影片截圖）

輕鬆做掌上壓！（影片截圖）

老當益壯！（影片截圖）

老當益壯！（影片截圖）

活力十足！（影片截圖）

兩父女跳舞！（影片截圖）

兩父女跳舞！（影片截圖）

秦沛父兼母職為爭撫養權傾家蕩產 榮升爺爺享天倫之樂

出名是絕世好爸的秦沛，與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女姜文杰及姜麗文，但兩人在婚後7年因文化差異、各自忙碌而離婚。為爭取子女撫養權，秦沛更不惜傾家蕩產，將大部分資產給前妻，並父兼母職湊大一對子女。而秦沛後來邂逅細7年的日藉太太森下繪梨，兩人婚後相守多年，森下繪梨亦視秦沛一對子女如己出。年屆81歲的秦沛身體壯健，早前更專程返港，探望孫女，共享天倫之樂！

秦沛與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女姜文杰及姜麗文。（IG@lesleychianglove）

姜麗文曾奪「飛躍進步女藝員」獎，當時爸爸秦沛及哥哥姜文杰都有到場支持。（資料圖片）

鬼馬一面！（IG@lesleychianglove）

鬼馬一面！（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

好開心！（IG@lesleychianglove）