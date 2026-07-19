22歲甄濟如自信爆棚愈露愈多　淋浴間自拍泳照複製汪詩詩高䠷身材

「宇宙最強」甄子丹的22歲愛女甄濟如（Jasmine），自2023年挾著星二代光環強勢出道後，一直備受外界矚目。一向對自己充滿自信的她，經常在社交平台大方分享性感靚相，除了常見的吊帶小背心與低胸晚裝裙外，日前她更「大解放」，在IG激罕上載了一輯在私人風呂拍攝的火辣泳照，大晒纖瘦身材與強勁腹肌，隨即引來大批網民及圈中星二代好友瘋狂畀讚。

甄濟如早前推出全新單曲。（instagram@jasmineyen）

甄濟如自信十足。（instagram@jasmineyen）

半開放風呂留影極誘人 單手撥金髮盡顯狂野女人味

甄濟如在IG配以「🍯🐣🐝🌻🍋」等多個夏日emoji發文。從相片可見，身處半開放式私人風呂的她，穿上一件極度搶眼的檸檬黃色性感泳衣，下身配搭一條黃黑間條超短裙。Jasmine完美遺傳了多倫多華姐冠軍兼前模特兒媽咪汪詩詩的優良基因，身形相當高䠷，一條無敵纖腰與結實的川字腹肌更是極度吸睛。相中見她單手撥起染金長髮，舉手投足都散發著濃烈的女人味，隨後又意猶未盡地在暗黑的淋浴間內對鏡自拍，自信心爆棚。

在私人風呂自拍。（instagram@jasmineyen）

甄濟如曬泳照，騷結實腹肌。（instagram@jasmineyen）

淋浴間自拍。（instagram@jasmineyen）

星二代閨密群出動狂讚

這輯極具誘惑的火辣泳照一出，Jasmine的星二代好姊妹們火速現身留言。陳奕迅愛女陳康緹搞笑地留言暗讚：「I wonder who took these」，而林愷鈴亦忍不住驚嘆：「Oh my gosh 😍」。其實Jasmine與陳康緹向來老友鬼鬼，身為唱作歌手的Jasmine在6月底推出全新單曲時，更特別找來這位好閨密合體拍片谷宣傳，兩大「最強星二代」同框火花十足，一度成為網民熱烈討論的話題。

康堤助甄濟如宣傳新歌。（小紅書@甄濟如）

兩人背景相若，同樣有富爸爸。（小紅書@甄濟如）

康堤同林愷鈴兩位星二代都有留言。（instagram@jasmineyen）

簽約國際大廠展現音樂才華 強大後盾身家逾3億

擁有極佳音樂才華的Jasmine，早在19歲之齡就已經簽約加盟大型國際唱片公司，更在新加坡大型音樂節完成首個個人舞台，實力與台風備受肯定。除了自身努力，她的最強後盾必定是爸爸甄子丹。據估計「宇宙最強」現時身家高達逾3億港元，在香港手持多個市值過億的物業，並全數交由愛妻汪詩詩打理。在如此優渥的家庭環境與強大基因的加持下，難怪Jasmine無論在幕前還是私底下，都能無時無刻散發著與生俱來的強大自信。

甄濟如同媽咪汪詩詩真係餅印一樣。（instagram@sweetcil）