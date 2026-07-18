林子祥葉蒨文結婚30周年　三代同堂慶祝：我們一定會白頭到老

樂壇殿堂級夫妻檔林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally），自1996年結婚以來，一直恩愛如昔。昨日（17日）兩人迎來結婚30周年的大日子，阿Lam同葉蒨文特別與兒子林德信（Alex）、新抱Candace及孫女林明（Jasmine）齊齊慶祝，葉蒨文大曬合照，更撰長文感謝歌迷的支持，並分享與林子祥攜手走過30年的感受。

林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）一直好恩愛。（Facebook@Sally Yeh）

林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）一直好恩愛。（Facebook@Sally Yeh）

一起開演唱會。（公關提供）

一家人去旅行。（Facebook@Sally Yeh）

與林子祥結婚30周年 葉蒨文撰長文感謝歌迷支持

葉蒨文寫道：「最親愛的歌迷和朋友們，當我們一步一步攀上 『白頭』的階梯，迎來相愛30週年這個充滿愛的里程碑時，衷心感謝大家送給我們最溫暖的祝福。這是多麼輝煌、了不起的成就啊。我們自己也不敢相信，竟然真的一起走到了今天，我們深深感受到上天無比優雅而豐盛的祝福。能夠擁有彼此，就像有一張溫暖的毛毯，輕輕地包裹著我們的靈魂……而更美好的是，這份幸福還能與這麼多一路陪伴我們的歌迷共同分享。多年來，你們早已成為我們這個大家庭中不可或缺的一分子。一路走來，無論高峰或低谷，你們都陪著我們、扶持著我們；在每一次危難和每一個值得慶祝的時刻，你們都緊緊牽著我們的手。你們無盡的愛與支持，令我們心中充滿感激。無論說多少次『謝謝』，都不足以表達我們對你們的感恩。」

結婚30周年！（Facebook@Sally Yeh）

恩愛如昔。（Facebook@Sally Yeh）

葉蒨文寄望未來：一起白頭到老

葉蒨文更寄望：「希望在未來的旅程中，你們仍會繼續陪伴著我們，與我們一起成長、一起蛻變，攜手走進人生最重要、也將更加精彩澎湃的晚霞歲月。讓我們一起跳舞、一起歌唱，開開心心地享受人生吧。我們一定會在最完美、最和諧的旋律中，一起 『白頭到老』。愛你們每一位！祝我們30週年快樂，並一起邁向更多、更多個美好的未來，帶著相伴30個美好年頭以來，所有的愛與祝福，Sally & Lam」

慶祝結婚30周年。（Facebook@Sally Yeh）

好恩愛。（微博＠葉蒨文SallyYeh）

出雙入對。（Facebook@Sally Yeh）

林子祥葉蒨文頭貼頭甜蜜慶祝 林德信一家三口現身

相中所見，現年64歲的葉蒨文留着一頭優雅銀灰色短髮，身穿紅色短袖T恤精神奕奕，身旁78歲的林子祥同樣滿頭白髮，兩人手捧蛋糕，碟邊寫上「Happy 30th Anniversary」，兩人頭貼頭合照，十分甜蜜！而林德信（Alex）一家三口亦有現身，孫女咬着手指，十分可愛，三代同堂齊齊慶祝，畫面溫馨！

三代同堂慶祝！（Facebook@Sally Yeh）

林子祥親自為大孫女取名。（IG@candacepooon）

一家人去旅行。（Facebook@Sally Yeh）