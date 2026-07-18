袁文傑對虐狗片未釋懷　感旺旺眼神好無辜：似問緊做咩燒我？

今年書展袁文傑推出一本《傑出阿仙奴》，分享自己跟阿仙奴「相愛」的歷程。今日（18/7）袁文傑舉行分享及簽書會，有過百人參與，另有超過200人排隊等簽名，反應非常熱烈。

袁文傑舉行分享及簽書會。（葉志明 攝）

分享自己跟阿仙奴「相愛」的歷程。（葉志明 攝）

講到創作這本著作，過程非常趕急。袁文傑：「一來書商在5月底阿仙奴拎英超冠軍後先決定出書，但要趕書展推出，然後《愛回家》煞科，『潮偉』一角回歸有不少戲份，又加上世界盃有準備功夫，所以時間好趕，最後決定放棄寫，直接用語音方式創作，但這方法反而更能抒發個人情感，出來效果好好。」

袁文傑舉行分享及簽書會。（葉志明 攝）

一直有做直播講波的袁文傑，近日開始有廣告商垂青，問到可有信心全面轉型？「唔會喇，我哋屬於網絡評述，唔專業，屬於個人興趣分享，所以冇諗住依靠佢搵食，亦冇呢個打算，事實上都唔足夠。我會繼續呢個興趣分享，但最大心願都係拍多啲劇拍多啲戲。」

袁文傑舉行分享及簽書會，有過百人參與。（葉志明 攝）

另有超過200人排隊等簽名，反應非常熱烈。（葉志明 攝）

《愛回家》拍檔張景淳都有特別來撐場。（葉志明 攝）

除了世界盃，近日袁文傑亦對揭陽市虐狗片旺旺深表關注，一提及這事件袁文傑都臉色一沉。「呢單嘢真係⋯⋯」沉默了5、6秒，他續說：「我收到呢幾條片一段時間，一直都唔敢睇，直至有一晚臨瞓前睇，睇完成晚瞓唔著。」袁文傑覺得影片的虐殺過程非常殘忍，但更可怕是幾個小朋友毫無惻隱之心，眼見從中還得到快感。「你會諗到佢哋生活背景可能全部人都係咁，先會搞到幾個𡃁仔唔去尊重生命。」

除了世界盃，近日袁文傑亦對揭陽市虐狗片旺旺深表關注。（葉志明 攝）

對於日後如何制止同類事情發生，袁文傑覺得立法是唯一方法。「如果唔去成立一個可施予重典嘅動物保護條例，呢啲事無論香港定其他地方都只會不斷發生。做咗唔一定完全杜絕，但一定有阻嚇作用。」

方力申都有到場支持。（葉志明 攝）

當然這段期間，都有人不停留言挑戰他：「你唔食牛肉咩？你唔食豬肉咩？劏殺前被困都好辛苦，係嘅，但我哋唔係去鼓勵被歪曲嘅行兇手段，望到受折磨而感到開心嘅行為係令人齒冷。狗同貓是同人類較接近，稍為正常的人類都不會想睇到牠們受折磨，尤其咁有人性，隻狗媽媽被人打到奄奄一息，都要行番去已死嘅狗BB身邊，仲要佢被燒著時，一副無辜眼神，好似問緊：『做咩呀？你做乜燒我？』你冇可能頂得順。」

袁文傑一提及旺旺被虐殺事件，都臉色一沉。（葉志明 攝）

袁文傑覺得接觸過這件事，大家心裡都已經有個病，他自己都係一直未能釋懷，希望透露不斷呼籲提醒大家尊重生命。