陳欣健讚汪明荃不怒而威　笑言唔驚佢︰我哋冇拍過接吻戲又冇伸脷

陳欣健在今年書展推出半自傳作品《我的風雲往事》，昨日（18/7）在會展舉行發布會，並請到好友許冠文及汪明荃，在發布會前見記者，隨後問到阿姐可有興趣，效法陳欣健推出自傳，阿姐就表示未想過，亦冇打算爆圈中人的秘密，所以未有打算。

陳欣健在今年書展推出半自傳作品《我的風雲往事》，昨日（18/7）在會展舉行發布會，並請到好友許冠文及汪明荃，在發布會前見記者。（葉志明 攝）

羅家英落敗八和主席冇失望 汪明荃︰佢話仲好啦，唔使咁辛苦

早前，老公羅家英參加選舉，爭取做八和會館主席，可惜無功而還，問到阿姐可有加以安慰？「佢冇嘢，佢話仲好啦，唔使咁辛苦，做八和主席都真係幾辛苦。」而家英哥今年亦會出書，今日都會到書展做宣傳。汪明荃︰「佢80歲出書，都係自傳，由細講起，內容都好豐富。」問到事前可有過目，內容上有否提及自己？「我諗多數都會寫下我啩，我冇過目，唔知佢寫乜，佢只係叫我去支持佢。」

老公羅家英早前參加選舉，爭取做八和會館主席，可惜無功而還，問到阿姐可有加以安慰？「佢冇嘢，佢話仲好啦，唔使咁辛苦，做八和主席都真係幾辛苦。」（葉志明 攝）

陳欣健笑言唔驚阿姐︰我哋冇拍過接吻戲又冇伸脷

此外，陳健欣都讚阿姐有種不怒而威的霸氣，只要收起笑容已經好惡，更會令對方立即反思，是否自己做錯事？問到陳欣健平時合作，會否都忌阿姐三分？陳欣健則笑說︰「佢又好尊敬我，因為好清楚我為人，我哋又冇拍過接吻戲，又唔會伸條脷出嚟。」記者笑指陳欣健都有留意近日這單新聞。「點可以唔留意呢？開頭以為講我呀！大佬！好彩我都冇乜拍劇。」陳欣健說。

陳欣健笑言唔驚阿姐︰「我哋冇拍過接吻戲又冇伸脷。」（葉志明 攝）

至於阿姐於上月，透露甲狀腺出現問題，原來是虛驚一場，純粹因食藥份量出錯，後來經調整份量已冇事。不過近日反而腳部有筋膜炎問題。「行起路來有點痛，有睇醫生，我都覺得奇怪，自己又唔係運動員。可能有次做腳底按摩，按得太大力整傷。而家要做物理治療，用衝擊波做按摩。」