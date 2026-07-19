林雅詩分享艱難人生比狗血劇更慘　移英回流接連遇詐騙與性騷擾

現年48歲的前港姐林雅詩，曾移居英國，半年前回港重新求職，未料接連遭遇詐騙與性騷擾，心情再度跌入谷底。昨日（18日）她出席資深理財顧問曾君嵐的首部作品《愛的金星》簽名會，於台上分享時被問及如何撐過低潮，她坦言過程極其艱難：「好難克服，因為我本身情緒唔算穩定，有少少情緒病，所以要比一般人花更多力氣去面對。」她透露自己的療癒方式，是選擇「躲起來閉關」，痛痛快快大哭一場，等「喊夠、喊飽」之後，再重新整理自己，振作出發。

林雅詩出席簽名會。

資深理財顧問曾君嵐推出首部作品《愛的金星》，獲圈中多位好友支持，林雅詩、姚正菁、林寶玉、賈思樂、林鉦洧、楊嘉怡等將親臨簽名會現場。

林雅詩分享艱難人生比狗血劇更慘

林雅詩苦笑說，若將自身經歷寫成書，內容可能比電視劇更離奇：「發生喺我身上嘅事，比狗血劇情仲慘。我希望講出嚟，等大家知道我幾咁唔開心，真係低處未算低，同時想教女人點解要自強、點樣保護自己，唔好俾啲渣男騙到。」回港半年來，林雅詩原本只想找份平凡工作，卻屢次在電話中遭受言語侵犯與性騷擾，令她抑鬱不已，曾在社交平台發洩情緒，不時感到前路茫茫、方向盡失，彷彿被困在沉重的情緒枷鎖中，難以掙脫。

林雅詩指艱難人生比狗血劇更慘。

姚正菁自爆好鍾意MC張天賦

而正式復出的姚正菁與經理人林寶玉（Connie）亦到場支持曾君嵐，姚正菁透露已錄好四首新歌，卻全被嚴格的林寶玉退貨，要求重新錄製。林寶玉表示：「務求將最好嘅音質同水準呈現畀大家，所以必須有要求，希望融合舊日經典同現代潮流元素，帶嚟新鮮感。」被問到會否想與男歌手合唱情歌？姚正菁笑言自己偏愛「小鮮肉」，更自爆對MC張天賦「心心眼」，興奮地說：「我好鍾意MC張天賦，但人哋唔會搵我啦，年紀差太遠！不過我平時都有追TF家族，雖然佢哋做得我個仔，但我鍾意佢哋好有活力！」

姚正菁透露4首新歌遭嚴格經理人林寶玉退貨重錄。