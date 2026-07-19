周美欣三年抱兩加拿大順利誕下細女　醫生未趕到接生BB已出世

2007年香港小姐季軍周美欣（Loretta）自2023年幸福出嫁，下嫁圈外富貴老公John並隨夫移居加拿大後，便淡出幕前，專心過著令人羨慕的少奶奶生活。繼2024年10月順利誕下大女後，昨日她在社交平台宣布順產誕下二女，三年抱兩，可喜可賀！

周美欣於加拿大順利誕下細女。（IG/@lowwie）

周美欣於加拿大順利誕下細女

周美欣在IG分享了全家福，剛誕下細女的她依然四肢纖瘦，更Keep住靚樣。她在帖文以英文寫道：「我們現在是一家四口啦 ！BB 4日晚出世，重14盎司。」其後她詳述生產過程，透露7月4日晚上9點半左右到了醫院辦好入院手續後在病房待產，由於更希望BB在5號出生，而問護士能否撐過午夜。結果無痛分娩針都來不及打，連醫生也未趕到的情況下，BB急不及待於4日晚出世。

細女非常可愛！（IG/@lowwie）

三年抱兩，可喜可賀！（IG/@lowwie）

她在帖文笑言：「長話短說，我們在寶寶出生前9分鐘到了病房，護士出去拿硬膜外麻醉的用品，結果在分娩前4分鐘，我的羊水破了。當時我側躺著，雙腿併攏，所以在那次宮縮時，羊水顯然直接噴到了Carson身上 🤣。護士跑了回來，但已經來不及打無痛針了，我用力推了一下，『撲通』一聲，寶寶就到了我的胸口上。醫生趕到了，但她還是來不及（接生）。哈哈哈！」