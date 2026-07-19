一周星星｜許志安剖白與梅艷芳關係　親揭花名「老鼠安」真正由來

TVB 娛樂訪談節目《神燈娛樂呈獻：一周星星》，今晚（19 日）10 點 05 分翡翠台播出。今集請來已入行 40 年的許志安（安仔）擔任嘉賓，接受主持許文軒（Edmond）訪問，為 10 月份在紅館舉行的《許志安 ONSTAGE》演唱會宣傳。

許志安接受主持許文軒訪問。

許志安感性剖白與梅姐關係

出道 40 年的安仔擁有多首經典歌曲，節目剪輯了安仔與師傅梅艷芳（梅姐）多首經典合唱歌片段，《將冰山劈開》、《女人之苦》、《笑看風雲變》等，首首都勾起安仔許多回憶。談到與梅姐關係，安仔感性剖白：「同佢傾心靈上面嘅嘢多過實質嘅嘢」，二人經常交流做人道理，關係亦師亦友。除此之外，安仔與車婉婉合唱的《會過去的》非常受歡迎，節目中婉婉隔空談及與安仔合唱契機，形容對方在歌唱事業上「扶咗佢一把」，安仔坦言：「呢首歌印證咗我哋友情。」

許志安感性剖白與梅姐關係。

許志安透露與梅艷芳經常交流做人道理，關係亦師亦友。

親揭花名「老鼠安」真正由來

安仔又透露當年替方力申錄唱歌曲《好心好報》及同著名音樂人雷頌德（Mark）合作《世紀未煙花》難忘事。一如以往，在「你問我答」環節中，安仔多名圈中好友隔空亮相分享趣事。其中一位就是胡杏兒，安仔回憶起合作拍攝《肥田囍事》（2006 年）難忘經歷，直言不諱當時拍攝時間長，預知自己會「病倒」不能開工：「攰到我知道聽日會病，我同杏兒講『我聽日病唔會返』真係頂唔住。」安仔隨即補鑊不應該教人「冧廠」，非常好笑。節目中安仔還親揭花名「老鼠安」真正由來，透露一開始非常抗拒，到最後安然接受，全因一位好朋友的說話。

安仔又透露當年替方力申錄唱歌曲《好心好報》。

許志安透露與著名音樂人雷頌德（Mark）合作《世紀未煙花》難忘事。

安仔回憶起合作拍攝《肥田囍事》（2006 年）難忘經歷，直言不諱當時拍攝時間長，預知自己會「病倒」不能開工。

安仔隨即補鑊不應該教人「冧廠」，非常好笑。

節目中安仔還親揭花名「老鼠安」真正由來。

許志安與張衛健分屬好兄弟。

安仔難忘與偶像梁朝偉同劇演出《新紥師兄 1988》

至於節目最精彩「本尊 Fact Check」環節，談到瘋傳多年「白色泳褲」照片及被傳拍攝《迷糊、情慾、對象》MV 時有生理反應，安仔都大方回答。節目還加插安仔曾參與多部 TVB 劇集經典片段，難忘與偶像梁朝偉同劇演出《新紥師兄 1988》。想知道更多安仔趣事及真情告白，敬請留意今晚播出的《一周星星》。

許志安最難忘與偶像梁朝偉同劇演出《新紥師兄 1988》。