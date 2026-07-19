Lucy李元元考第一獲獎勵漂染頭髮　網民憂小孩太早接觸化學物料

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩個可愛女兒，8歲大女李元元（Lucy）憑藉古靈精怪的表情與超強表演慾，成功圈粉無數，在IG更擁有高達55萬粉絲，一度成為廣告界寵兒。近日梁志瑩在IG分享了大女Lucy挑戰漂染頭髮的片段，卻惹來兩極評價。

李璨琛和太太梁志瑩有兩個可愛女兒。（IG@lucy.is.good）

Lucy考獲全班第一！（IG@lucy.is.good）

Lucy李元元考第一獲獎勵漂染頭髮。（IG/@lucy.is.good）

Lucy李元元考第一獲獎勵漂染頭髮

現時就讀小學二年級的Lucy李元元日前派成績表，考獲全班第一名，非常叻女！為了獎勵女兒，梁志瑩兌現承諾，實現女兒一直想染髮的願望。梁志瑩在IG分享照片，並寫道：「最近成績咁彪炳，鋼琴表演又咁出色，都真係冇理由唔獎勵你，今個暑假俾你染返個靚頭威盡個暑假啦！機緣巧合搵到以前成日幫襯我買衫嘅熟客幫Lulu染呢個頭! 媽媽都好滿意! 有型得來不失可愛! Thank you so much! @zoie_theroom 第一次染髮興奮嘅心情 第時有蔭試吓染呢個😂 老母最叻做指揮官 熊貓是寵物 染呢個頭，最尾坐咗成四個鐘，梗係要有糖果相伴啦！佢個樣😂 金毛獅王 嘩 靚晒！LU姐就是靚！」

Lucy對於能漂染頭髮感到非常興奮。（IG/@lucy.is.good）

以招牌冬菇頭示人的Lucy坐在髮型屋椅子上，任髮型師為她漂染。（IG/@lucy.is.good）

期間更食雞翼醫肚。（IG/@lucy.is.good）

從梁志瑩分享的多張照片可見，以招牌冬菇頭示人的Lucy坐在髮型屋椅子上，任髮型師為她漂染。梁志瑩亦詳細記錄了女兒首次漂染的過程，而Lucy亦非常乖巧地坐足4小時，期間更不時對鏡頭展露興奮表情，最後髮型師為她的頭髮漂染成淡粉紅髮色。

洗頭！（IG/@lucy.is.good）

Lucy乖乖坐足4小時！（IG/@lucy.is.good）

Lucy好開心！（IG/@lucy.is.good）

初嘗漂染！（IG/@lucy.is.good）

Lucy好滿意效果！（IG/@lucy.is.good）

網民評價兩極憂Lucy太早接觸化學物料

有大批網民看到梁志瑩分享的照片及片段後，都大讚Lucy靚女兼有型：「我以為係駁髪、原來堅係染、太有型啦😍😍」、「好型！」、「染髮期間不停咁食嘢😂」、「Lulu 又潮又型，既貪靚又充滿自信，笑得多甜美 ❤️❤️❤️」、「乜依家啲小學生可以咁型嘅？😍」。不過亦有網民擔憂Lucy過早接觸化學物料：「好型！不過漂染好毒好傷。。。下次或者試下一次性染髮膏，乜色都有梳上頭髮就搞掂小朋友可以自己染成點都得發揮下創意，而且一洗就甩無咁毒無咁貴」、「她年紀太小了，不適合做這件事……染髮對健康有害，尤其是對孩子而言。」

有大批網民看到梁志瑩分享的照片及片段後，都大讚Lucy靚女兼有型。（IG/@lucy.is.good）