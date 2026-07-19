鄧小艾憶新馬師曾遇劫即舉槍　聞賊人醫病母即掏錢救急：話當幫人

徐蓉蓉（徐姐）所著的新馬師曾紀念文集《千面伶王新馬師曾》近日推出，今日（19日）在香港書展舉行講座，新馬師曾（鄧永祥）的幾個子女鄧兆尊、鄧小艾（鄧翠玉）及鄧兆榮齊齊現身，兆尊的女友Carmen亦低調撐場。談到父親的回憶及教誨，小艾就憶述父親教他們不要怕被騙，指曾有人攞一袋真假夾雜的鑽石上門，新馬師曾二話不說就掏出40萬，明知對方不老實也表示：「算啦，你咪當幫人囉。」又有一次有賊爬入永祥大廈打劫，新馬師曾原本已舉槍威嚇，得悉對方原來需要幾萬蚊應急醫治家人後，就馬上俾錢對方，不負「慈善伶王」美譽。

徐蓉蓉推出的新馬師曾紀念文集《千面伶王新馬師曾》近日推出，今日在香港書展舉行講座，新馬師曾（鄧永祥）的幾個子女鄧兆尊、鄧小艾（鄧翠玉）及鄧兆榮齊齊現身。（鄧穎琪攝）

今次封面相是由小艾及徐姐所選。（鄧穎琪攝）

新馬師曾多張珍貴舊照曝光

三位在講座上分享與新馬師曾相處的點滴，此書主力由徐姐及小艾籌備，刊登多張珍貴舊照，但小艾透露過往已遺失多箱照片：「有啲好細個同爸爸嘅相我都唔見咗兩箱，搵咗十年都搵唔到，剩返嗰啲好珍貴，得返100張都冇。俾人偷咗，嗰時屋企上面有個好老嘅工人，可能偷咗出去賣。」今次封面相是由小艾及徐姐所選，她說：「徐姐想搵爸爸做光緒王嗰套衫，原裝全金色，嗰時我哋畀爸爸陪葬用，侷住要依一個囉，呢個又靚。」小艾指自己最愛父親的「乞兒仔」角色，問到是否曾有人以高價收購該戲服，兆榮就說：「講笑啫，唔會賣，無價。」

三位在講座上分享與新馬師曾相處的點滴，此書主力由徐姐及小艾籌備，刊登多張珍貴舊照。（鄧穎琪攝）

小艾指自己最愛父親的「乞兒仔」角色。（鄧穎琪攝）

小艾指自己最愛父親的「乞兒仔」角色。（鄧穎琪攝）

小艾翻看舊照至今仍未釋懷

講到準備書籍、翻看舊照的過程會否很感觸，小艾坦言至今仍未釋懷，想起很多美好回憶，例如父親在晚上練功、練戲的情境，但現時已比之前堅強，不會輕易在人前哭。她續說：「感觸就一定係細個同爸爸相處，因為我哋細個好難得先同爸爸相處到，所以每一次都好珍惜，每一個記憶都喺心裏面。」早前三位在訪問中講到新馬師曾拍十日戲就買到一個單位，兆尊就回應：「嗰啲係佢講返俾我哋聽，至於係咪真，就有待查證。（記者：會唔會考證？）你阿爸同你講嘢你都唔會考證，你點敢考證？」

由於大量照片被偷去賣，只餘約100張，當中包括稀有的童年家庭照。（鄧穎琪攝）

兆尊難忘父親的優點及教誨。（鄧穎琪攝）

鄧兆榮表示從父親身上學習到身教、禮貌。（鄧穎琪攝）

新馬師曾聞賊人醫病母即掏錢救急

講到最難忘父親的優點及教誨，兆尊說：「太多太多，尤其是出咗社會之後，好多唔同嘅嘢，話呢啲嘢講定俾你聽先。」兆榮就表示學習到身教、禮貌：「個個人都歡喜佢，個個人都嗌佢，佢去上巴士、上的士都會話『司機大哥你好』，有呢啲禮貌。」而小艾更憶述兩個事例，父親叫他們不用怕被人呃：「佢話如果俾人呃唔係唔好，你係攞經驗，如果人哋呃你，你係有嘢俾人呃，喺我阿爸嘅立場。以前都遇到好多咁嘅人，一個實例就好笑，有一晚我見有人搵佢，攞住一個紅色膠袋，一袋嘢，我都唔知咩嚟，跟住我老竇就俾咗40萬佢，跟住我話『咩嚟㗎 ？呢袋嘢40萬？』 佢話鑽石嚟㗎，打開，真係鑽石喎！但係有幾多係假嘅，冇人知，可能裏面嗰袋嘢得10粒係真，我阿爸EQ高，佢話『算啦你咪當幫人囉。』」

鄧小艾憶新馬師曾遇劫即舉槍。（鄧穎琪攝）

鄧小艾憶新馬師曾遇劫即舉槍

而另一個例子更是驚心動魄，就是有的士司機爬上永祥大廈意圖打劫：「我老竇嗰時有支槍，因為佢有槍櫃、有槍牌，指住佢，我老竇就問佢『你咩事？做咩入嚟？』佢話『冇，我唔知係你，我江湖救急，爭幾萬蚊要俾阿媽睇醫生。』我老竇就話『得，你喺呂祖面前叩三個頭，再講多次呢件事。』真係講咗，我老竇就攞咗錢俾佢。後尾呢個賊就同我老竇講『我會喺三個月之後還返錢俾你。』呢個人真係有誠信，三個月自己入返嚟永祥大廈攞錢還返俾佢，呢啲又係我哋應該學習。」當時三位都只得8至10歲，但兆尊未驚過，認定新馬師曾不敢開槍，只是純粹嚇唬對方。小艾再補充：「做人嘅道理就係唔好呃人，唔好偷呃拐騙，佢話你做唔到一個回饋社會嘅人，都唔好做一個呃社會嘅人。」

小艾透露父親做人的道理就是不要欺騙別人。（鄧穎琪攝）