中聲4｜車婉婉驚喜現場撐場　監製親證節目本屆後暫別觀眾

TVB王牌歌唱選秀節目《中年好聲音4》（簡稱：《中聲4》）十強今日在商場舉行見面會，吸引大批粉絲到場，為自己喜歡的參賽者應援，場面墟冚。作為節目靈魂人物的主持人車婉婉，更在拍戲途中特意抽空現身支持。電視廣播有限公司高級經理（非戲劇製作）暨監製吳國華亦親口證實，《中年好聲音》系列在完成本屆賽事後將會「停一停、諗一諗」，暫別觀眾。

《中年好聲音4》十強今日在商場舉行見面會。（陳釗 攝）

車婉婉現身見面會支持

看見如此熱烈的場面，車婉婉亦顯得相當興奮，甫上台便高呼：「哇，好震撼呀！我未嚟到之前呢，真係大遠處都聽到聲呀！」她透露自己其實正身處劇組拍戲，但為了《中4》，哪怕時間再緊湊亦要趕到現場支持，因為前三輯的見面會都有出席，「咁我冇理由爭你哋一個見面會嘅！」她亦呼籲全港市民繼續力撐《中聲4》。

主持人車婉婉在拍戲途中特意抽空現身支持。（陳釗 攝）

門票公開發售

電視廣播有限公司高級經理（非戲劇製作）暨監製吳國華，則現場公布總決賽詳情。總決賽將會在啟德體育園舉行，現場可容納八千名觀眾。

大批粉絲到場為自己喜歡的參賽者應援，場面墟冚。（陳釗 攝）

至於大家最關心的門飛問題，車婉婉笑言：「我係冇飛嘅！大家千萬唔好再問我哋攞飛喇！」吳國華則透露往屆總決賽並未對外公開發售門票，令不少樂迷抱憾；故今年大會聽取民意，總決賽門票將會實行「公平公開發售」。

吳國華接受《香港01》訪問時，表示第二年選址啟德舉行的原因，是由於去年的舞台效果很好，加上今屆十強選手的實力非常平均，只要啟德這個舞台可以釋放他們的歌聲。

見面會上，《中聲4》十強選手為七月生日的許美琪和節目「奶爸」鄭衍峰送上蛋糕，許美琪更感觸落淚。（陳釗 攝）

至於門票首次改為公開發售？吳國華解釋，去年在啟德舉辦後，收到很多觀眾反饋，抱怨找不到途徑買票進場，因此今年決定撥出50%的門票作公開發售，至於其餘的50%門票，吳國華則透露主要是留給贊助商，以及部分的內部認購。「門票合理價錢，最貴1380，然後1180、980……老實講，啲飛賣晒，其實只係啱啱好夠Cover我哋嘅製作費。」當記者追問今屆整體製作費是否「接近一千萬」時，監製並未否認，僅笑稱：「都接近、接近一千（萬）。」

親證《中年好聲音》系列將暫停

提到有傳因車婉婉要拍處境劇，在第四屆完結後，暫時不會緊接開辦第五屆。吳國華坦言，節目連續舉辦了四年，在完成本屆賽事後將會「停一停、諗一諗」，「其實我哋一直都希望，去到中四呢，我哋真係停一停先。因為始終連續四年呢，真係，特別香港要參加嘅選手呢，都七七八八喇。所以你見到今年好多海外（參賽者）。咁我哋希望停一停嘅時間，等有啲啱啱好年紀夠入到去呢個比賽，如果唔係，驚香港都唔夠人參賽。」

電視廣播有限公司高級經理（非戲劇製作）暨監製吳國華，承認完成《中4》後，節目會暫停一下。（陳釗 攝）

被問到預計會暫停多久，吳國華笑言自己心中有一個時間表，但最終仍要交由公司作最高決定。他強調，這絕非代表《中年好聲音》系列畫上句號，而是為了走更遠的路。因為連續四年高強度製作，不單是觀眾容易產生視覺疲勞，連整個幕後製作團隊都需要時間去Refresh，構思更多全新元素，待時機成熟時，《中年好聲音》定會重回觀眾視野。