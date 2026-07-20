中聲4｜周志康回應內定冠軍質疑：唱得唔好攞高分，我會唔開心

周志康昨日出席TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》十強見面會，獲大批粉絲到場應援，令他受寵若驚，也很感恩。面對網民質疑他作為目前唯一有份參演劇集的選手是「內定冠軍」，他坦言勝負非終點，唯有做好自己、唱好每首歌才是最實際。同時，他也感激太太在背後支持，熬湯送飯成為他最強大的後盾。

周志康坦言這次的參賽舞台讓大家重新認識了「阿康」，隨著比賽推進，每一輪都有了更多聽眾。（陳釗 攝）

無懼「內定冠軍」質疑 周志康：冠軍不是終點

周志康接受《香港01》訪問時，被問到作為本地代表，要迎戰一眾「過江龍」。周志康認為：「我覺得唱歌，從來都唔覺得係一個要打敗對方嘅嘢。做好自己係最緊要嘅，冠軍就得一個，但其實每一個人都是獨立嘅。我覺得《中年好聲音4》是一個旅途，但冠軍唔係一個終點。我都希望大家朝住呢一個尖端（冠軍）進發嘅同時，唔好忘記自己鍾意唱歌呢件事係好純粹嘅。攞到冠軍嘅其中一個得著，就係你可以唱多啲歌。正如我一開始由140強、70強、40強一路晉級嘅時候，其實我哋大家已經唱咗十幾首歌，每首歌都印證住自己嘅努力、對音樂追求嘅歷程。所以回望返轉頭，你可以在電視台度唱十幾首歌，係幾幸運嘅一件事。」

隨著人氣高企，坊間也出現不同的聲音。由於他是參賽者中，唯一有份參與無綫新處境劇演出的選手，不少網民他能順理成章奪冠。周志康成熟回應：「咁又唔會，相信喺舞台上，如果你表現得唔好，呢件事反而係否定緊自己，所以唱好每一首歌係最實際嘅。假設如果我唱得唔好，但攞高分，我會唔開心。」

周志康早前拍攝節目宣傳片，大膽反串「花旦」造型，他表示參考了張國榮在電影《霸王別姬》中的經典造型。（陳釗 攝）

劇集比賽兩兼顧搞到「聲沙」

不過，近期需要兼顧劇集拍攝與比賽，周志康直言有少少吃力，連聲音都有些沙啞。他坦言自己剛拍完劇就立刻趕過來活動，等一下活動完又要趕回去繼續拍，兩邊兼顧確實的確有點疲勞，加上最近天氣轉變，以致哮喘發作，他笑言只能靠吃中藥來調理身體，並盡可能爭取時間休息，「最緊要知足，而家有工作已經好開心。」

感激太太熬湯送飯成最強後盾 女兒甜讚：爸爸好型

周志康更十分感激太太，在其背後默默付出：「太太好好啦，因為好似我頭先收工之後直接過嚟，我係飯都冇食嘅，但係太太就煲咗湯啦、準備咗飯幫我。頭先我喺後台就即刻食飯囉，活動後又要立刻返去拍劇。」

周志康今日出席見面會獲老婆帶同兩位女兒到場打氣，一家四口非常Sweet！（陳釗 攝）

而兩個女兒在暑假期間也將爸爸的錄影現場當成了「暑期節目」，經常到場力撐。周志康甜笑著透露，大女兒不時會爆一句大讚：「爸爸你今日好靚仔、好有型！」令他感到非常窩心。周志康認為，他這次站上舞台、為夢想奮鬥的整個過程，本身就是對女兒最好的身教。