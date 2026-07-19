羅家英出自傳回顧粵劇路　爭八和主席落敗：冇失望但對佢哋冇希望

由岑金倩所著的羅家英（家英哥）自傳《羅家英傳——由舞台上的關公到鎂光燈下的唐僧》近日推出，今日他現身書展出席「不負梨園：羅家英與香港粵劇傳承之路」講座，太太汪明荃（阿姐）亦有同行，但阿姐表示家英哥才是主角，未有一起受訪，反而在一旁專心閱讀家英哥自傳，間中搭話及打情罵俏，例如問幾章幾節才講到自己，實在十分恩愛。談到日前競選八和會館主席落敗，家英哥不諱言：「冇失望，不過對佢哋冇希望。」但他說阿姐對他落選一事就反而開心，更說：「你留返條命喺度。」

羅家英（家英哥）的自傳《羅家英傳——由舞台上的關公到鎂光燈下的唐僧》近日推出。（鄧穎琪攝）

《羅家英傳——由舞台上的關公到鎂光燈下的唐僧》收錄不少珍貴而稀有的照片，家英哥說：「都有啲平時少人用嘅劇照，尤其是我細路哥嘅劇照，唔多，我哋嗰個年代冇乜人影相，我屋企亦都冇乜人係識影相，或者有鍾意影相嘅朋友，影到就好好彩，所以唔會多。」（鄧穎琪攝）

太太汪明荃（阿姐）亦有同行，但阿姐表示家英哥才是主角，未有一起受訪，反而在一旁專心閱讀家英哥自傳，間中搭話及打情罵俏，問幾章幾節才講到自己，實在十分恩愛。（鄧穎琪攝）

家英哥與岑金倩對談。（鄧穎琪攝）

數百粉絲到場一睹家英哥的風采。（鄧穎琪攝）

阿姐在台下聽家英哥分享聽得非常投入。（鄧穎琪攝）

自傳講阿姐內容「踩界」不怕對方面紅 笑言：佢面黑㗎啫

講到對自傳是否期待已久，家英哥笑言：「我覺得《羅家英傳》好似一個演義咁樣，大話多過乜，通常啲咩傳咩傳都係故仔，試吓講吓羅家英嘅故仔，加鹽加醋，有真有假，慢慢㗳真佢。（記者：幾多成真？）我就話有九成真。」他劇透自傳會有80年人生的高低起伏，並謂：「種種都係看透，值得品味吓，羅家英點解對粵劇不離不棄，佢對電影嘅睇法，佢對唱歌、婚姻、女人嘅睇法，呢本書都有。」而對阿姐的看法當然都有，並且是九成九真，家英哥說不能講太多，因為有「踩界」內容怕被扭耳仔，叫他講少少，家英哥便即場示愛：「我愛你！」問會否怕阿姐面紅，家英哥更幽默回應：「佢？佢點會面紅？佢面黑嘅啫！」

講到對自傳是否期待已久，家英哥笑言：「我覺得《羅家英傳》好似一個演義咁樣，大話多過乜，通常啲咩傳咩傳都係故仔，試吓講吓羅家英嘅故仔，加鹽加醋，有真有假，慢慢㗳真佢。」（鄧穎琪攝）

家英哥說不能劇透太多關於阿姐的內容，因為會「踩界」、怕被扭耳仔，叫他講少少，家英哥便即場示愛：「我愛你！」問會否怕阿姐面紅，家英哥更幽默回應：「佢？佢點會面紅？佢面黑嘅啫！」（鄧穎琪攝）

自傳澄清「揼骨」傳聞 爆經常被阿姐問：點解你仲唔去揼骨？

家英歌指書中沒有透露如何追求阿姐，因為二人是互相追求：「唔係淨係我追佢，又唔係淨係佢追我，等大家了解我哋當年點樣一齊，點解捱過幾年拍拖終於結婚，到而家十幾年，我哋夫妻之道係點樣過、我哋生活係點過。大家話我哋AA制，乜嘢叫AA制 ？呢個係我哋羅汪嘅AA制。」至於有否澄清什麼傳聞，家英哥答得直接：「有呀！揼骨！唔使澄清，佢成日問我點解你仲唔去揼骨，話你好耐冇揼骨喇喎，你話我哋係咪好有信任呢？」

家英歌指書中沒有透露如何追求阿姐，因為二人是互相追求：「唔係淨係我追佢，又唔係淨係佢追我。」（鄧穎琪攝）

至於有否澄清什麼傳聞，家英哥答得直接：「有呀！揼骨！唔使澄清，佢成日問我點解你仲唔去揼骨，話你好耐冇揼骨喇喎，你話我哋係咪好有信任呢？」（鄧穎琪攝）

與周星馳電影最成功 但私心最愛《女人．四十》

書中亦有分享家英哥拍電影的經歷，他指電影佔其人生1/3，儘管他1991年才開始拍戲，但無心插柳之下一拍就獲得「最佳男配角」，被問有否有書中提到與「星爺」周星馳拍戲的相處秘聞，家英哥說：「同周星馳嘅嘢，我梗係話佢好嘢啦！佢真係好嘢喎，如果冇周星馳就冇羅家英嘅喜劇，《Only U》、達聞西、或者冇太陽能電筒。」他坦言最成功的電影是《大話西遊》，但其實自己私心最愛《女人．四十》。講到星爺的《功夫女足》現正上晝，家英哥未睇，但表示將會去睇：「佢梗係好嘢，佢搞笑嗰種功力冇人做得到，不過都可惜，佢用晒國內嘅演員，冇用香港。（記者：有少少香港演員。）佢得六師弟（林子聰）去做聯合導演。（記者：有蔡思貝）我唔識。（記者：星爺好似話開續集，有冇興趣？）唔係講興趣，佢搵我咪做。」

家英哥坦言最成功的電影是《大話西遊》，被問書中有否提到與「星爺」周星馳拍戲的相處秘聞，家英哥說：「同周星馳嘅嘢，我梗係話佢好嘢啦！佢真係好嘢喎，如果冇周星馳就冇羅家英嘅喜劇，《Only U》、達聞西、或者冇太陽能電筒。」（鄧穎琪攝）

家英哥最愛的電影是與喬宏、蕭芳芳的《女人．四十》。（鄧穎琪攝）

競選八和主席失敗冇失望 但對新一屆理事「冇希望」：要加倍努力

談到如何看待香港的新式粵劇，如江欣燕有份參與的《粵劇特朗普》，家英哥直言：「佢都唔係做大戲，佢搞娛樂咋嘛，佢借粵劇個名推行，其實同粵劇冇關係。（記者：覺得係好事還是壞事？）咁梗係好事！起碼佢能夠利用粵劇，令到有人去睇，證明粵劇有人去睇囉，亦都有人利用佢，我覺得冇所謂，我支持佢。」家英哥早前競選新一屆八和會館主席，曾連任多屆的太太汪明荃力撐，惟最終家英哥得329票未能躋身新一屆理事，而龍貫天則憑402票取得連任。家英哥大方回應：「八和會館我就輸咗喇！冇所謂，心平氣和，輸咪輸，等人哋做囉，人哋後生嘛。」至於會否失望，家英哥坦言：「冇失望，不過對佢哋冇希望。佢哋做唔做到乜嘢出嚟呢？我覺得要更加努力，加倍加倍努力。希望佢哋嘅能力加倍啲，合群合作多啲，咁就會做得更好。我唔能夠話佢哋做得唔好，亦都唔好講做唔做得到，佢哋會盡力，大家有眼睇。」

家英哥早前競選新一屆八和會館主席，曾連任多屆的太太汪明荃力撐，惟最終家英哥得329票未能躋身新一屆理事，而龍貫天則憑402票取得連任。家英哥大方回應：「八和會館我就輸咗喇！冇所謂，心平氣和，輸咪輸，等人哋做囉，人哋後生嘛。」至於會否失望，家英哥坦言：「冇失望，不過對佢哋冇希望。」（鄧穎琪攝）

爆阿姐對落選感開心 家英哥：佢話你條命喺返度

家英哥對現時的理事名單，評價為「幾好幾好」、職位「唔錯唔錯」，冇抗拒亦冇驚喜，龍貫天日前對記者表示，自己私下曾對家英哥說「都係一個遊戲、開心就得」，家英哥回應：「係，我哋大家講，唔好咁認真，當玩吓就算，遊戲嚟嘅啫，係呀，我係當遊戲就算。」現時競選失利，卻賺到跟阿姐去旅行看世界的時光，因此家英哥笑說：「絕對係，最開心係佢！佢話你條命喺返度。」更稱阿姐得悉他落選陰陰嘴笑。