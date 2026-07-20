肥媽透露鼎爺現時心情好返好多　聞張偉文年半無沖涼感心酸眼都凸

肥媽（Maria Cordero）和黑妹昨晚（19日）到旺角出席「中年好聲音1 - 100強聚舊會」活動。身為節目靈魂評審的肥媽，見回一班昔日學員直言感觸良多，更笑稱自己「評判上身」爆發職業病，在現場聽到有學員唱功進步之餘，亦有人退步。談到《中年好聲音》將在完成本屆後全面暫停，肥媽不僅未感可惜，反而拍手叫好，直言：「真係要回下氣！」

肥媽（Maria Cordero）和黑妹昨晚（19日）到旺角出席「中年好聲音1 - 100強聚舊會」活動。（陳釗 攝）

《中年好聲音》暫停 肥媽讚好

提到無綫王牌節目《中年好聲音》完成這屆後，將會暫停。肥媽非但沒有感到可惜，反而大力讚好。她直言：「係呀，要停一陣間呀。（有無唔捨得？）無呀，好呀！因為中年1、2、3、4都無停過，停一停係好嘅，真係要回下氣，又可以畀多啲人有準備再參加。」對於節目監製表示香港該年齡層想唱歌的人都已經報名得差不多，需要「等參賽者長大一兩年」，肥媽笑著補充：「係呀，其實好多人都想參加，但就係差一年、差幾個月（夠歲數）嘅都有，咁我話好啦，停一年，咁就可以多好多人符合35歲資格嘅去參加啦。」

身為節目靈魂評審的肥媽，見回一班昔日學員直言感觸良多，更笑稱自己「評判上身」爆發職業病，在現場聽到有學員唱功進步之餘，亦有人退步。（陳釗 攝）

開拍新煮食節目

雖然《中年好聲音》將會暫停，但肥媽透露現在已經在洽談開拍一個新的煮食節目。至於是否老拍檔鼎爺李家鼎？她說不知道，待公司安排，並對著鏡頭說：「大佬，你去咗邊呀？（同豪仔Youtube拍片。）咁咪好囉。」早前鼎爺經歷情緒低谷消瘦，問到對方現時是否已經「開心返好多」？肥媽直言：「梗係！起碼佢肯食到嘢。」肥媽更透露有打電話慰問鼎爺，鼎爺亦已約定她遲一陣子一起喝茶，「啲人問我做乜咁勞氣，我同佢一齊拍嘢，睇住㗎嘛。」

肥媽表示有慰問好拍檔鼎爺，稱對方心情好返好多。（吳子生攝）

鼻竇炎「頂硬上」開騷 「校服Look」有段故

談到剛過去的佛山站巡演，肥媽直言整個團隊都抱著「玩」的心態去享受舞台，但無奈自己患上嚴重的鼻竇炎，全程「頂硬上」完成演出：「其實我病住去唱㗎，因為個鼻竇炎呢，啲鼻水倒流，整到我喉嚨發炎。」

肥媽續指，醫生叮囑她需要一段時間服食抗生素和類固醇，才可以痊癒，「當時食住（類固醇）唱㗎，無人知，係我後面講，啲人先話哦，真係沙沙地，雖然係辛苦，但我都唱完。所以現在其他地方邀請我哋，我都話停一停先，因為鼻竇炎唔醫返好，瞓覺成日會鼻水倒流，原來鼻竇炎係要醫咁耐，激死。」

肥媽早前佛山演唱會受鼻竇炎困擾，全程「頂硬上」完成演出。（陳釗 攝）

肥媽無奈表示，現時每天都必須洗鼻：「日日都要洗，我已經買咗部機日日洗啦。因為兩邊都發炎，每日都有好多嘢洗出嚟，當初我係唔想食類固醇嘅，因為食完會暈陀陀，所以只係食消炎藥，但後來真係好辛苦，類固醇都要食了。」

在巡演佛山站上，肥媽與黑妹以一身青春洋溢的「學生校服短裙Look」登場，瞬間成為網上熱話。（小紅薯@SiMon Chow）

談到演出中，肥媽與黑妹以一身青春洋溢的「學生校服短裙Look」登場，瞬間成為網上熱話。被問到該造型是誰的主意時，黑妹隨即大笑指著肥媽說：「當然係佢啦！點會係我呀！」肥媽大讚造型十分青春，黑妹則忍不住自嘲：「我睇返我自己，我自己都想嘔呀！」肥媽自爆靈感是來自節目《攻你上大學》，當時她穿上後大家都說不錯，於是便「照抄」，希望配合歌曲能帶給觀眾情懷。她更預告未來每一站都會更換新造型，務求帶給觀眾新鮮感。

黑妹大爆著校服是肥媽的主意。（陳釗 攝）

肥媽聞張偉民年半無沖涼感心酸眼都凸

另外，提到日前爆出「靚聲王」張偉文在護老院疑似乏人照顧，導致身體狀況轉差，尤其是嚴重壓瘡持續惡化。肥媽痛心表示：「咁唔應該喎，因為佢個契仔好好的，畀佢喺老人院度。如果佢（張偉文）唔郁得呢，係咪要幫佢翻下身呢。真係要查清楚，我都係日前聽到。」肥媽直言聽到消息後，感到很心酸：「如果老人院無幫佢翻身，啲瘡就會生出嚟。」

肥媽聞張偉民年半無沖涼感心酸眼都凸。（陳釗 攝）

當記者提到有指張偉文竟長達一年半沒有洗澡時，肥媽即時眼都凸，不敢相信地連番質問：「乜嘢老人院黎㗎？年半都無沖涼？唔係呀嘛？香港老人院啊？」而對於護老院聲稱因「傷口見骨，所以不宜和他洗澡」以及連番疏忽，導致其契仔方俊極為憤怒，肥媽更是既驚訝又心痛：「爛到見骨即係好耐啦，即係無同佢翻身，無同佢按摩囉，哎呀。」她直言一定要打電話跟方俊了解情況，並希望能親自前往探望。她感觸表示，以前大家經常一起出外登台唱歌，眼見對方晚年淒涼，不禁唏噓道：「我哋呢行真係㗎。好多人睇我哋好風光，但到老咗嘅時候，係咪個個都有儲蓄？係咪個個有屋企人照顧？所以真係要互相關心。同埋應該要聯絡下古天樂，尋求演藝人協會幫助。」