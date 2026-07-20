車婉婉否認《中年好聲音》因她暫停　認同節目要回氣：我只係輔助

車婉婉昨日（19日）連踩4場，她從清晨七時起拍劇，隨後直奔《中年好聲音4》見面會、書展及「中1」聚舊會，行程緊湊。對於外界盛傳《中年好聲音》因要配合其檔期而暫停，車婉婉連忙否認，並回應節目暫停的真正原因。

車婉婉昨日連踩幾場，但依然精神奕奕。（陳釗 攝）

為撐老友周國豐出書「飛車」兩邊走

車婉婉受訪時表示原本沒打算出席《中年好聲音4》見面會，但心中對「中4」選手感到有些虧欠，因為中1、中2和中3的見面會她都有去，唯獨中4撞曬期；而昨日，她除了拍劇外，亦答應了周國豐要出席其新書發佈會，碰巧外景拍攝比預期順利，於是她把握空檔，立即飛車趕往「中4」見面會現場。她在台上講完一番感受後便要火速離開，趕在下午3點到達書展支持老友周國豐：「老周（周國豐）開見面會，我一定要支持啦，希望可以樣樣都做晒嘛！」直到晚上，她再趕到旺角出席「中1 - 100強聚舊會」，真是體力差一點都不行。

車婉婉把握空檔出席《中年好聲音4》見面會。（陳釗 攝）

談周國豐新書觸景傷情

提及周國豐的新書，車婉婉自言都很大感受。她透露自己已過身的婆婆都是患有認知障礙，因此對書中的內容感同身受，非常明白照顧者的辛酸與無奈：「好明白屋企人嗰種𤷪𤺧、嬲啦，佢寫呢本書其實我是唔夠膽睇嘅。」車婉婉笑言因為知道連平日淚腺斷裂的周國豐，在寫的時候都淚流滿臉，如果是她，「水煲」一定爆，所以新書暫時要放在袋裡，不敢拆開，要找適當時候再開。

車婉婉表示老友周國豐出書，一定要支持。（陳釗 攝）

否認因個人檔期暫停《中年好聲音》

對於有傳聞指《中年好聲音》因為要配合車婉婉的檔期而暫停，車婉婉連忙否認：「唔係！哇！梗係唔係啦。（妳係靈魂人物喎？）我唔係，我其實係一個輔助嘅角色嚟啫。」不過，車婉婉亦站在觀眾與製作組的角度，認同「停一停」是好事。她認為觀眾連續看了四屆，製作組與大眾均可能出現審美疲勞，「都要畀少少break佢去回一回氣，我覺得等節目攤耐少少，再舉辦《中5》會更好。」

車婉婉在《萬千星輝賀台慶2025》中奪得「最佳女主持」。（視頻截圖）

她更搞笑表示，最大的問題是現在很多想參賽的人年紀還不夠，要等他們「34歲半或者33歲幾的」快點成熟，才可以來報名。問到節目連續做了四年，又帶給她獎項，暫停會否有失落感？車婉婉直言不會，因為她堅信一定會有《中5》，而且他們已把《中年好聲音》的精神創造了出來，大家好團結。是否已預留檔期，只要開拍《中5》就可以馬上歸隊？車婉婉直言：「我當然好期待《中5》都有份參與，但呢啲留返畀製作組去度，始終都要增加啲新鮮感喺節目裡面。」她更自爆，在入處境劇前，綜藝組已與劇組達成協議，只要綜藝需要她，劇組必定會「度期放人」。

車婉婉見回一班「中1」學員感觸良多，感嘆時間過得很快。（陳釗 攝）

重返劇組如打仗 兒子窩心支持

車婉婉最近重返劇組拍攝，坦言自己從未試過這種瘋狂的拍攝模式，之前拍《皆大歡喜》都未試過一日內拍了13場戲，進入錄影廠就像打仗一樣「KO一場、KO一場」。她把所有劇本做足功課貼好，每晚回家都要繼續鑽研。

車婉婉稱日前拍攝《三代同糖》，試過一日內拍了13場戲，形容進入錄影廠就像打仗一樣。（IG圖片）

因為工作太忙碌，連兒子都忍不住問她。車婉婉透露，有天晚上9點多回到家未吃飯，兒子便問她：「『媽媽，你聽日使唔使返工呀？』我話梗係要啦。」兒子竟然大叫：「又返？咁你咪好辛苦？」令車婉婉啼笑皆非，唯有耐心教導兒子每個人都要天天返工。幸好兒子非常貼心，更表示隔天要早點起床陪伴媽媽一陣，令她大感窩心。不過車婉婉透露近日病菌肆虐，兒子昨日也發高燒，她心疼表示希望兒子快點退燒，不用她走「第五場」（去看醫生）。