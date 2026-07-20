「靚聲王」張偉文被爆年半冇沖涼　方俊斥護老院疏忽反被網民質疑

現年73歲的「靚聲王」張偉文近年健康狀況一直備受關注，日前爆出張偉文已經長達一年半沒沖過涼及坐起身，立即引起網民熱議。方俊日前（18日）在社交平台發文，詳細揭露張偉文在護老院的慘況。方俊指出護老院於2025年1月才通知，張偉文的腦退化症已達到無法控制的程度，加上他因口腔感染頻繁發燒，長期進出醫院。專科醫生更指出，張偉文出現了抗生素抗藥性，縱使治療困難，方俊對此感到憤怒。

張偉文經理人兼徒弟方俊一直陪伴在側。(facebook圖片)

張偉文長期臥床

過去一年半來，張偉文幾乎一直臥床，僅能以抹身方式清潔，對身心造成極大創傷。方俊曾督促院方處理壓力瘡問題，卻沒有明顯改善。因此，他自今年5月起暫停繳費，直至張偉文能正常坐起和洗澡為止：「張偉文事情補充事宜，一年多沒有沖涼（只有抹身），因當時傷口見骨不宜沖涼可以理解，但肉最近已經生番，所以我要求沖涼。一年多沒落床座起身、沒有糖尿病，感謝各界朋友關心。」方俊批評院方疏忽，並表示不排除將事件公開及採取法律行動。

張偉文長期臥床。(facebook圖片)

網民認為護老院有不可推卸的責任

事件公開後，引起網民熱議，不少人對張偉文表示同情，甚至建議方俊轉院或報警處理。有些網民支持方俊追究責任，認為護老院有不可推卸的責任，也有部分網民反質疑方俊，認為他對院方的長期問題缺乏關注，甚至對探病過程表示懷疑和不滿：「成年半竟然無人發覺？探佢嗰D人有冇心探佢㗎？咁都唔知。」