鍾培生公開要求莊雅婷生「5仔1女」被拒絕：繼續發你個春秋大夢

日前最年輕的區議員莊雅婷（Angel）為百億富三代老公鍾培生誕下一名女兒，鍾培生在網上節目卻表示，公開要求莊雅婷「生五仔一女」，並揚言會繼續「追仔」，此言論隨即引起社會輿論，許多網民批評他不尊重女性。面對外界的批評，莊雅婷選擇在社交平台中力挺老公，但同時堅持自己的立場。

鍾培生拍片承認莊雅婷已誕女，但澄清不是13號出世，同時亦為近日爭議作出回應。（IG@khdcheung）

鍾培生喺醫院寸步不離

莊雅婷社交平台發布了一條在醫院休養的影片，片中她雖然略顯疲累，但仍對著鏡頭微笑，並展示了鍾培生陪伴左右。鍾培生躺在床上一邊刷手機，當發現被拍後，也與莊雅婷互動。莊雅婷配文提到：「FACT：BABY DADDY連續四晚都係醫院寸步不離，大少爺隻玉手仲比我捏到瘀晒。」強調鍾培生在她生產期間表現出貼心的一面。

鍾培生在IG顯示動態分享自己在醫院陪伴莊雅婷。（IG@khdcheung）

莊雅婷拒絕生「5仔1女」：繼續發你個春秋大夢

莊雅婷也轉發了鍾培生的影片，在影片中，鍾培生坐在電競椅上，嚴肅地解釋其「追仔」言論，強調家庭私事無需向外界解釋，並堅持希望有6個孩子。莊雅婷在轉帖時甜蜜地寫道：「AWEE SO SWEET LOVE YOU TOO」，表示對鍾培生的愛意，但也表明：「但6個係無可能，你繼續發你個春秋大夢。」這句話清楚顯示她拒絕再生5個小孩的要求。