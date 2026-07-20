區明妙再出寫真　昔日女團夥伴排隊出道網民戥唔抵：唔覺太大落差

區明妙（Miumiu）近日推出第二本個人寫真集《明るい Bright》，昨日（19日）在書展舉行簽名會，今次去到沖繩取景，並加入了她親自手繪的手帳元素。Miumiu早前完成了《風華背後》，讚視后蔡少芬風趣冇架子。講到近日有網民指她自組的女團morii girls成員都先後出道，加入VIVA及IdGBubbles等不同的女團，因而替Miumiu的發展感不值，她就感謝大家，並說：「我自己覺得可能我要再進修多一兩年，因為始終合約未完吖嘛，差唔多㗎喇，希望到時有更加多新發展。」

區明妙（Miumiu）近日推出第二本個人寫真集《明るい Bright》。

區明妙（Miumiu）在書展舉行簽名會。

沖繩拍寫真遇暴雨受阻 最愛JK運動服造型

Miumiu指寫真集改名《明るい》，因為日文中這個字有明亮意思，自己的名字亦有「明」字，希望帶出活潑、明亮感覺。寫真集籌備了半年，講到沖繩拍攝過程，她指最難忘是四日之中有三日都大暴雨：「每朝就好早起身趕喺未落雨之前就即刻影，甚至我哋有兩日係直程冇得影㖭呀，落雨落到，另一日就可能換咗六、七套衫，趕咗六個景點影，好彩最尾嗰日都放晴，影得靚啲！」Miumiu率先劇透最愛造型，是一套日本的JK運動服，她說：「因為嗰日大放晴，影出嚟嘅效果非常之好，非常之活潑。同埋大家都見着水手服比較多，呢套係運動服，另一種感覺！」至於有否水著元素，她表示：「今次水着……我諗住以後一步一步咁樣晉升上去，成熟啲先至再着得清涼啲，今次係有水着，但係可能好似封面咁，有件罩衣咁，裏面都有啲相，可能見到我都係着泳衣，裏面嗰件其實係Bikini。」

Miumiu率先劇透最愛造型，是一套日本的JK運動服，她說：「因為嗰日大放晴，影出嚟嘅效果非常之好，非常之活潑。同埋大家都見着水手服比較多，呢套係運動服，另一種感覺！」

寫真有手帳元素 女粉絲排頭位索簽名

此外，寫真中也加入手帳元素，有Miumiu手寫字及手繪圖案，紀錄了是次旅程和幕後花絮，她希望粉絲感受到自己心意。講到今次簽名會排頭位的是一位女生，Miumiu表示自己有一些女性、妹妹fans：「佢哋其實有時可能讀書或者考試嗰啲，都會可能同我講，同我分享，可能佢哋有時都會從中感受到一啲力量，或者治癒，我都希望大家睇完嗰啲相都會開心啲或者治癒下大家。」

此外，寫真中也加入手帳元素，有Miumiu手寫字及手繪圖案，紀錄了是次旅程和幕後花絮。（鄧穎琪攝）

Miumiu與部份一早前來的fans。

今次簽名會排頭位的是一位女生，還寫了一大篇長文給Miumu。

Miumiu：「佢哋其實有時可能讀書或者考試嗰啲，都會可能同我講，同我分享，可能佢哋有時都會從中感受到一啲力量，或者治癒，我都希望大家睇完嗰啲相都會開心啲或者治癒下大家。」

新劇與蔡少芬合作讚前輩風趣冇架子 少開劇生計未受影響

Miumiu除了忙於宣傳寫真集外，之後亦會去動漫展Cosplay，共三款造型，都是由她親自挑選，她雀躍表示：「我唔記得角色名叫咩，但係其中一個係金髮嘅辣妹，都係我人生第一次Cosplay，希望到時大家多啲嚟搵我影相！」繼月前播畢的《正義女神》，Miumiu早前也參與了《風華背後》拍攝，秋季左右推出，她透露：「我今次唔再係學生，都唔係邊個嘅Flashback，或者邊個個女，係跟Ada（蔡少芬）Team裡面嘅職員。我就係佢嘅年青嘅一個部隊Team，幫手復仇。」談到與Ada首度合作的感覺，她說：「佢比我想像中……我冇諗過佢係比較風趣，冇咁有架子嘅一個人，佢都比較玩得開啲啩。（記者：同視后合作有冇學到咩？）都有呀，佢可能上一秒哈哈大笑，下一秒就入到戲，幾犀利！」除Ada外，她與李爾晨、肥腸亦有對手戲。TVB目前開劇不多，問到會否對生計造成影響，Miumiu回應：「生計暫時都係以KOL為主，好好彩都有好多客戶，好多fans支持，都幾錫我，所以就冇計，大家都少戲拍，咁就唯有我出啲作品同大家互動吓。」

Miumiu除了忙於宣傳寫真集外，之後亦會去動漫展Cosplay，共三款造型，都是由她親自挑選，她雀躍表示：「我唔記得角色名叫咩，但係其中一個係金髮嘅辣妹，都係我人生第一次Cosplay，希望到時大家多啲嚟搵我影相！」

Miumiu早前也參與了《風華背後》拍攝，與蔡少芬Ada不少對手戲，談到首度合作的感覺，她說：「佢比我想像中……我冇諗過佢係比較風趣，冇咁有架子嘅一個人，佢都比較玩得開啲啩。（記者：同視后合作有冇學到咩？）都有呀，佢可能上一秒哈哈大笑，下一秒就入到戲，幾犀利！」

前morii girls夥伴先後組團出道 網民不值發展受限：機緣要等等

近一兩年香港女團輩出，當中VIVA的Carina（李晞彤）、IdGBubbles的多位成員等，昔日都跟Miumiu自組過女團morii girls，近日有網民發文表示替Miumiu不值，指她明明是morii girls的「ACE」（王牌），但發展受電視台局限，講到見到前隊友出道，Miumiu說：「我覺得又唔會有太大嘅比較或者落差，好似我幾年前都係同大家講，希望大家都可以一齊做起，因為嗰時覺得呢個市場仲係好少……年青熱血，而家見到大家百花齊放都係好事嚟。」對於網民替自己抱不平，Miumiu就感謝大家：「好開心大家有咁樣，我自己覺得係一啲機緣，我都好感謝我一直都有好多路人緣、觀眾緣，可能機緣就要再等等。」

morii girls的成員，包括港姐冠軍倪樂琳（中），以及IdGBubbles成員Cindy、Yoyo。（IG圖片）

另外也有IdGBubbles的小倬（右二）及VIVA的Carina（前中）。（IG圖片）

講到見到前隊友出道，Miumiu說：「我覺得又唔會有太大嘅比較或者落差，好似我幾年前都係同大家講，希望大家都可以一齊做起，因為嗰時覺得呢個市場仲係好少……年青熱血，而家見到大家百花齊放都係好事嚟。」她指自己有路人緣，但可能還需要多些機緣。

預告合約差不多完 會積極進修盼有新發展

談到發展會否未似預期，Miumiu預告與邵氏的合約差不多完，坦言：「我自己覺得可能我要再進修多一兩年，因為始終合約未完吖嘛，差唔多㗎喇，希望到時有更加多新發展。」她透露一直都有參加女團的機會，但自己親口拒絕，因覺得與製作人理念不合，「或者覺得嗰陣時嘅溝通，佢哋咁樣出道完之後未必會符合我自己理想預期，所以我就選擇咗好似而家咁樣發展更加好。」她不排除將來會以跳唱歌手身份出道，但現階段仍需要訓練、特訓，不想貿貿然出道，想大家見到自己準備充足。

談到發展會否未似預期，Miumiu預告與邵氏的合約差不多完，坦言：「我自己覺得可能我要再進修多一兩年，因為始終合約未完吖嘛，差唔多㗎喇，希望到時有更加多新發展。」