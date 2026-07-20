余文樂離婚｜屢傳婚變終成真　王棠云曾告白：只望跟你談戀愛到老

現年44歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人後婚育有一子一女余初見（Cody）同余初心（Celest），一家四口原本非常甜蜜美滿。惟近年二人屢傳出婚變消息，直至今日（20日），余文樂和王棠云分別在個人社交平台發文宣布二人離婚，正式為9年的婚姻劃上句號。

余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女。（微博@余文樂）

余文樂一家四口美滿幸福。(IG圖片)

余文樂：感謝你作為媽媽作為妻子的付出

余文樂在社交平台發文表示，二人是達成共識後分開：「我們達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇。感謝你作為媽媽作為妻子付出的所有，往後我們永遠是家人。」

兩人近年屢傳「婚變」，余文樂於2023最後一日，無預警下把Instagram清空，並寫上一句：「Reset and restart.」即時惹來外界揣測。(余文樂IG)

余文樂與王棠云宣布離婚。（余文樂IG）

王棠云感悟婚姻：這不是什麼悲傷難過的事情

王棠云也有發文，坦言面對離婚並不容易：「真的不是一件容易的事情，婚姻之中我們都學到了很多。我們還是很關心對方，只是彼此之間少了這一層關係，這不是什麼悲傷難過的事情。因為我們會更好，這個家的愛還是很完整 。他還是那個好爸爸、好夥伴，他還是這個家的避風港，我們還是一輩子的家人。經過了這麼多年，彼此也成長了很多，不知道未來是條什麼路，但至少我們都很勇敢，也還是謝謝你一直在身邊。」

王棠云直言「婚姻之中我們都學到了很多」。（IG圖片）

曾甜爆告白「只希望可以跟你談戀愛到老」

兩人一直被外界視為恩愛典範，即使生了BB為人父母後，也會爭取時間享受二人世界的浪漫，還不時會於IG出post公開放閃大曬幸福。回看兩人昔日的恩愛點滴，王棠云曾在「520」的日子向余文樂深情告白：「人生說長不長說短也不短，不說太久以後的未來，只要我們珍惜當下，不用給我轟轟烈烈的愛情，只希望可以跟你談戀愛到老，知足才是最美的。就算現在有個麻煩鬼常常卡在我們中間，還有傳說對決也在每天跟我搶你，我依然愛你。」字裏行間充滿愛意與知足，可惜這段婚姻終究未能走到最後，令人惋惜。