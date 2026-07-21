前TVB奸人近照撞樣馮德倫？　62歲曬爆肌身材戾氣全消獲讚面相好

現年62歲的駱達華，當年憑《陀槍師姐》「鮑國平」一角成為不少人的童年陰影。自2010年離巢TVB後，駱達華轉戰內地發展，不僅影視作品不斷，更成立自己的「駱達華工作室」，並經常受邀到內地不同城市進行商演，撈得風山水起。家庭生活方面，駱達華與太太結婚多年恩愛如初，女兒駱欣言更是內外兼備，讀書又叻又靚女，因而被封「最美星二代」。近日，有網民在一間平民小店野生捕獲駱達華，曝光這位昔日「御用奸人」的最新狀態，無論是他的慈祥笑容，還是迫爆緊身Tee的Body，都引起網民熱議。

駱達華演精神分裂的翁文成、鮑國平，強姦滕麗名，是很多九十後的童年陰影。（劇照）

駱達華近年在內地撈得風山水起。（微博@駱達華）

駱達華身形Fit完勝同年人

從網民上載的相片可見，當日駱達華正身處一間平民食肆內低調用餐。雖然他已年過60，兩鬢斑白，且面上也有皺紋，但勝在「老實」地老去，完全沒半點「科技感」，整體狀態依然保養得宜，Fit到爆！當日他身穿一件簡單的黑色圓領緊身Tee，結實的胸肌幾乎撐爆上衣，手臂線條亦相當明顯，狀態完全完勝不少同年人。

駱達華日前到小店用餐時被網民野生捕獲。（小紅書圖片）

網民發文分享捕獲駱達華。（小紅書圖片）

戾氣全消展慈祥笑容

年輕時的駱達華因天生一副「凶樣」，常於多部劇集中被安排飾演奸角或反派，「惡人」形象深入民心。不過今次被網民「野生捕獲」，相中的駱達華戴上墨鏡，戾氣全消，面對網民合照的要求態度非常親民。他微微露出慈祥又溫和的微笑，與當年戲裡冷酷殘忍的形象形成巨大「反差萌」。發文博主也笑言：「吃個飯遇到了小時候的童年陰影，這個角色太過深刻，以至於這麼多年一直以為本人就叫鮑國平」。

網民留言。（小紅書截圖）

有網民覺得駱達華與馮德倫好似樣。（《第四幕》劇照）

網民激讚：面相很好

相片曝光後，吸引不少網民留言：「這人歲數大的，面相很好。善」、「現在是慈祥畏畏縮縮的老父親」、「現在居然變得這麼慈祥」、「真人看著好面善啊，跟劇裡反差好大」、「現實裡慈眉善目，完全看不出來」、「身材真好」。甚至有網民覺得，駱達華某些角度竟與型男馮德倫有幾分神似：「佢同馮德倫好似樣」，大讚他「比年輕時候帥了」。

私下「暖男爸爸」 學霸女兒獲封最美星二代

駱達華雖然在觀眾眼中是大奸人，但現實中的他卻是不折不扣的「顧家男」和「暖男爸爸」，對家庭極具責任感，凡事以妻女為先，早兩年女兒在倫敦大學學院（UCL）畢業，駱達華更特意放下手頭工作，遠赴英國親自見證女兒的畢業禮，全程陪伴在側。出席完畢業禮後，他更與妻女一同在倫敦著名景點打卡留念，溫馨的家庭畫面幸福感拉滿，父女間的深厚感情不言而喻。而且駱欣言除了是學霸，樣子甜美，更有「最靚星二代」稱號，不少網友更主動留言爭做「準女婿」，紛紛喊駱達華做外父，非常搞笑。

駱達華與太太盧燕勁恩愛！（微博照片/@駱達華）

一家三口。（駱欣言微博圖片）

駱欣言畢業照好靚女。（影片截圖）

駱欣言樣貌受網友盛讚。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

氣質不俗。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

Natalie顏值高企。（駱欣言微博圖片）