謝賢逝世｜拍劇42年套套佳作 主演《千王之王》成TVB收視救世主

謝賢（四哥）與世長辭享年89歲。人稱「四哥」的謝賢於1952年，16歲時經朋友介紹之下考入嶺光公司演員訓練班，翌年就轉投至迪華公司正式出道。外形極其俊俏又風度偏偏的他，出道後就迅速引起注意，不久後參演1956年電影《999命案》就正式走紅。



至於小馬尾式長頭髮，新鮮出爐影帝謝賢則是代表。（四哥謝賢Weibo）

發跡於電影圈的他，在1978年就受到無綫電視（TVB）邀請拍攝電視劇，首部作品就是與當紅花旦李司棋、黃淑儀合演的《蕭十一郎》，第一套劇集就是擔任男主角。翌年他又再與鄭少秋、汪明荃、鄭裕玲、陳百祥和任達華等當紅影視明星合演的長篇時裝電視劇《天虹》，也獲得相當好的口碑。

謝賢（四哥）與李司棋、黃淑儀合演《蕭十一郎》。（網上圖片）

謝賢（四哥）與李司棋、黃淑儀合演《蕭十一郎》。（網上圖片）

除以上兩套最早期的電視劇外，就不得不提1980年的《千王之王》和1982年的《萬水千山總是情》。據說當時TVB 7點檔的翡翠劇場《輪流傳》收視被「麗的」打得落花流水，還要宣布腰斬，所以TVB總動員，再加上監製王天林與編審王晶父子合力炮製了這套《千王之王》以收復失地。謝賢、汪明荃、任達華、羅蘭、曾慶瑜、郭峰和雪梨等人參演，終於令TVB成功挽回無綫電視界的王者地位。《千王之王》此劇更曾獲新加坡媒體二十世紀華語百部經典電視劇十強之一。

《千王之王》中的謝賢（四哥），真係「型到裂」呀！（網上圖片）

兩年後，謝賢又再與皇牌監製及汪明荃合作，拍攝了《萬水千山總是情》。這套民初主題劇集，除了主題曲和插曲成為家傳戶曉的歌曲外，也是TVB史上最高收視之劇集之一，當年錄得了平均50點收視，自始只有《倚天屠龍記》、《新紮師兄》和《流氓大亨》三套劇集能打破他的紀錄。

《萬水千山總是情》入面嘅謝賢一樣咁型。（劇照）

往後數年，謝賢也參演過《射鵰英雄傳之鐵血丹心》、《武林世家》、《真命天子》、《英雄故事》、《薛剛反唐》等膾炙人口的經典之作，1988年他與陳庭威、龔慈恩合演的《留住明天》播出後，他就回到了電影圈發展。

謝賢去年憑《殺出個黃昏》首次提名香港電影金像獎「最佳男主角」並一舉封帝。（金像獎影片截圖）

值得一提的是，在1996年，60歲的謝賢又回到電視圈，不過今次就是於亞洲電視（ATV），與米雪、葉童、劉松仁、宮雪花、楊恭如等人一同出演《千王之王重出江湖》，擔任男主角「中國賭神」龍四！這套《千王之王重出江湖》也是一時佳話，ATV史上最成功的一套劇集。

《千王之王重出江湖》呢一幕好經典。（截圖）

一向「貴精不貴多」的謝賢，2005年和2006年亦分別於ATV《情陷夜中環》《情陷夜中環2》中擔任主角。要數比較近期的劇集作品，當然有2017年播出，同樣由王晶監製，陳百祥、佘詩曼、馬國明、黃浩然和陳法蓉等人主演的《賭城群英會》。

《賭城群英會》中的謝賢（四哥）。（截圖）

《賭城群英會》中的謝賢（四哥），都仲係咁型。（截圖）

雖然當年的謝賢已經81歲，但鏡頭中的他依舊是fit到漏兼型到爆！劇中飾演「隱世賭神」向無名的他一出場就已經是焦點，而且這位「千王始祖」出山實在是「咩回憶都返晒嚟」！在一篇訪問中，他也說過：「我都想知道現在能否拍得更出神入化，希望有突破，拍這種劇搵啱人啦！」可見他仍然熱衷於演員工作之中。在2020年，他亦曾出山客串《法證先鋒IV》飾演龍兆天，這也是他在電視圈中最後一套作品。