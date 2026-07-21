張若錡宣傳寫真 爆IG充斥變態訊息：打電話嚟呻吟

香港第一女DJ張若錡（Angus）昨日（20/7）現身尖沙咀出席《寫真祭新聞發布會》，為其全新個人寫真集進行宣傳。久未推出寫真作品的 Angus，今日以一身性感造型亮相，隨即成為全場焦點。在接受《香港01》訪問時，她大方分享了本次寫真集的拍攝點滴與概念，更自爆在社交平台上遭遇變態網民騷擾的惹笑經歷。

張若錡昨日性感現身尖沙咀出席《寫真祭新聞發布會》，為其全新個人寫真集進行宣傳。（吳子生攝）

兩大極端風格 意識形態展現極致性感

談到這本心血結晶，Angus 透露寫真集主打兩種截然不同的風格，務求帶給粉絲雙重視覺享受：「其實我本寫真集呢本身就有好多不同嘅兩個風格嘅啦，因為我想有啲溫柔嘅女朋友感覺啦，同埋有一個魔鬼啲、關於我本身工作內容嘅。如果尺度上其實喺意識形態上我覺得好性感啦！」

張若錡透露常收變態私訊。（吳子生攝）

常收變態私訊 曾以一招「嫌細」霸氣反擊

外型美艷的 Angus 在網絡上坐擁高人氣，但同時亦招來不少狂蜂浪蝶，甚至是網絡性騷擾。被問到日常有沒有遇過討厭的經歷時，Angus 顯得見怪不怪，更直言經常在 Instagram收到令人瞠目結舌的變態訊息：「我IG其實不時都會收到好多變態嘅message嘅，包括sex tape啦、打電話嚟呻吟呀，或者佢拍一啲去小便嘅相或者短片畀我睇，我都見過嘅……連『細佬』都影埋出嚟，話自己屙緊尿尿咁樣。」

面對這些低俗騷擾，大性大氣的 Angus 透露自己以前絕不姑息，甚至會直接留言反擊，直戳對方痛處：「我曾經何時係會反擊嘅！我以前會同嗰啲人講：『其實你咁細就唔好send畀人睇啦！』」