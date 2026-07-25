大尺度模特兒被娛圈經理人勸簽「潛規則」合約：肯上床資源會唔同

昨日（20/7）「蜜桃臀御姐」Kiyoko（陳倩婷）現身尖沙咀，出席《寫真祭新聞發布會》。這已經是Kiyoko第四次推出個人寫真集，她透露這次的寫真風格與以往截然不同：「今次嘅尺度係C級，試咗一啲未試過嘅style，同埋都係偏大尺度少少。」她補充，寫真集內的造型主要是內衣為主，當中注入了不少自己的心思想法。

「蜜桃臀御姐」Kiyoko 堅拒「上床換合約」潛規則。（吳子生攝）

驚爆曾遭熟人攝影師性騷擾

雖然拍攝經驗豐富，但Kiyoko在受訪時卻驚爆一段不快的「潛規則」遭遇。她透露在過去多次合作中，曾遇到一名男攝影師在她休息時做出不當的越軌行為：「合作過幾次，可能我瞓喺度休息緊嘅時候，佢無喇喇拍咗我下一屁股咁樣，我就即刻話唔影，之後就無再見過。」

Kiyoko坦言，那是她遇過最不舒服、印象最深刻的一次經歷：「平時其他攝影師都好有禮貌。原本同呢個攝影師都熟，之前都影過三四次，但佢從來無同我有過身體接觸，有次佢突然打落我個Pat pat度，而嗰次係唯一一次佢咁樣觸碰我身體，之後大家都無再交流、無做朋友。」當時年僅20歲出頭的她，當場便向對方嚴正表達不滿：「我有即時講話好唔舒服，我話熟歸熟，但唔係咁樣身體接觸，我接受唔到。」自此她便拒絕與該攝影師再度合作。

「蜜桃臀御姐」Kiyoko昨日現身尖沙咀，出席《寫真祭新聞發布會》。（吳子生攝）

曾遇變態男「紙袋打洞」偷拍裙底

除了工作上的驚魂，Kiyoko亦透露自己曾於二十多歲、在擔任全職Sales打工期間遭遇街頭偷拍。當時她剛上完洗手間返回店舖，一名三十多歲、背著雙肩包的男子突然尾隨她：「佢用一個紙袋開咗個窿，跟住我尾偷拍裙底。佢喺店舖門口兜咗四五個圈，我覺得好奇怪。」

事後鄰近店舖調盤閉路電視，Kiyoko才驚覺自己被偷拍，於是當場要求查看男子的手機並即時報警：「即時報咗警，隔壁舖頭嘅人都幫手捉住佢，係慣犯嚟。」經歷過這些不快事件後，Kiyoko無奈表示現在會好好保護自己：「返工返學都絕對唔會著咁短，或者一定要打底。」

堅拒「上床換合約」潛規則

現在除了做Sales，Kiyoko亦是一名健身教練。被問到外條件出眾的她是否有意加入娛樂圈，她直言自己雖然喜歡影相，但暫無意進軍娛圈。她更自爆曾有經理人公司向她招手，卻明言有「潛規則」與「無潛規則」之分，更直指如果願意上床，待遇和發展機會就會完全不同：「佢有『有潛規則』同『無潛規則』嘅合約畀我揀，如果肯上床嘅話，畀你嘅嘢同資源就會完全唔同。如果唔肯（不上床）就普通影相、合作拍Reels。」Kiyoko當時一聽便果斷拒絕，連詳細條件都沒有再聽下去：「因為佢知我本來就唔會做呢啲嘢，所以最後無簽到。」表現相當有骨氣。