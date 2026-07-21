巨星前妻北上吸金勁賺過億　63歲暴瘦逾7KG與富婆閨蜜聚會照曝光

「前B嫂」章小蕙（Teresa）當年與鍾鎮濤一見鍾情，兩人於1988年結婚，育有一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴。鍾鎮濤章小蕙於1997年簽字離婚，結束9年婚姻。女兒鍾嘉晴跟着爸爸一起生活。離婚後章小蕙曾與相差24歲的有婦之夫「白頭陳」陳曜旻交往，一時震撼全城。近年章小蕙轉往內地建立個人品牌，榮升「百萬網紅」，她曾於小紅書上進行了7小時的直播，剛開播令護膚品牌當日總銷售額逾1億多元人民幣，令她被封「新一代帶貨女王」。富家女出身的章小蕙近年重回香港名流界，不時與名人聚會。近日她與呂良偉富婆太太楊小娟（楊可伊）聚會，近照驚現暴瘦，被爆瘦了逾7公斤。

章小蕙優雅有氣質。（章小蕙小紅書）

章小蕙在地鐵車廂出現。(抖音截圖)

章小蕙好靚。（小紅書）

章小蕙暴瘦被爆減逾7公斤

章小蕙近日與多年姊妹楊小娟聚會。楊小娟在社交平台分享兩人照片，並發文透露她與章小蕙相知相識了27年。楊小娟稱讚章小蕙「在她身上，我看到女性的底氣，從來不是歲月饋贈，而是生生不息的自我增值。」章小蕙與楊小娟一起換衫扮靚，楊小娟分享與章小蕙的今昔對比照，兩人曾一起出席活動，多年過去感情不變。

而向來身形圓潤的章小蕙瘦了不少，塊面尖了、手臂亦瘦削了，身形變得苗條，氣質依然優雅靚女。有網民留言問：「章小蕙瘦了得有十五斤吧」，楊小娟親自回覆：「有的」。

章小蕙與與呂良偉富婆太太楊小娟（楊可伊）聚會。（小紅書@楊可伊）

章小蕙瘦了不少！（小紅書@楊可伊）

塊面都變瘦了。（小紅書@楊可伊）

兩人今昔對比照。（小紅書@楊可伊）

下巴尖尖，手臂都瘦了。（小紅書@楊可伊）

靚！（小紅書@楊可伊）

楊可伊與章小蕙相識27年。（小紅書@楊可伊）