謝賢離世｜謝霆鋒張柏芝離婚曾心疼落淚　開明力撐兒子與王菲復合

藝人謝賢今日（20日）證實離世，享年89歲。隨着他的離開，謝賢的生平事跡再度成為大家熱議的話題。特別是他與子女間深厚的親情、對前新抱張柏芝的關懷，以及對兒子戀情的看法，無不牽動人心。而他生前所言，這輩子最成功的「代表作」就是謝霆鋒。

四哥謝賢今日（7月20日）證實離世，享年89歲。(微博圖片)

謝賢和謝霆鋒這對父子「唔係好熟」

回顧謝賢和謝霆鋒這對父子的關係，一開始並不十分親密。由於謝賢多年來忙於演藝事業，與一對子女聚少離多。雖然他和前妻狄波拉的關係保持友好，但謝賢曾坦言他和謝霆鋒「唔係好熟」，甚至因為工作繁忙，他們數個月才能見上一面，有時連電話都不會打，父子之間一直有隔閡。

謝賢同狄波拉即使已離婚，但關係一直好好。（資料圖片）

謝霆鋒的妄語

隨着謝霆鋒逐漸成熟，他開始理解父親的辛勞，也理解了二人之間缺乏交流，以致帶來的距離感。在2010年金像獎頒獎禮上，謝霆鋒在獲得最佳男主角獎後，坦白了自己年少輕狂時曾對父親說過傷人的說話：「你有冇攞過金像獎？」那一刻，他在台上向父親真誠道歉：「希望佢原諒呢個不知天高地厚，無禮貌嘅小朋友。老竇，對唔住！」展現出極大的勇氣和成熟。

謝霆鋒曾坦言自己年少輕狂曾說過傷父親的說話。（jennifertsetingting@IG）

謝霆鋒送名車豪宅

隨着年齡增長，謝霆鋒開始用行動表達對父親的孝心。他察覺到父親時常收集有關他的新聞，也感受到謝賢年老後的無力感。謝霆鋒選擇送豪車、購買豪宅來表達心意，這不僅是物質上的回報，更是對父親多年辛勞的一種感恩。

隨著年齡增長，謝霆鋒開始用行動表達對謝賢的孝心。（截圖)

謝賢心疼張柏芝

盡管謝賢讓兒子自由發展，但當謝霆鋒與張柏芝的婚姻破裂後，謝賢內心難以掩飾遺憾。他深知霆鋒疼愛孩子，因此每次見到孫子與父親分開的情景，他都感到心痛。對於張柏芝在家庭中的付出，謝賢始終給予高度的讚賞。他曾經表示張柏芝是好媽媽，離婚後仍會讓孫子與謝家保持聯繫，自己探望孫子時，張柏芝亦從不阻止，更會積極安排見面。他理解並心疼張柏芝獨自照顧兩個孩子的辛勞，也會忍不住落淚，更曾自責未能更多地幫助他們：「我覺得自己對不起他們三個。」

謝霆鋒與張柏芝在2006年結婚，婚後生下2子，最後在2012年離婚。（cecilia_pakchi_cheung@instagram）

謝賢從未公開表示過不滿王菲

另一方面，對於兒子與王菲復合的戀情，外界曾有不少猜測。但事實上，謝賢從未公開表示過不滿，只是大家私下接觸不多。對他而言只要兒子幸福快樂便已足夠，他以開明的姿態看待謝霆鋒的選擇，他認為：「這是霆鋒的私事，我兒子現在這麼開心，一定有原因。」滿懷對兒子的信任。