張韋怡因官司悲痛流產不敢再生　休克10分鐘險腦死亡：全家嘅陰影

前無綫藝人張韋怡（Gogo）近年轉型直播帶貨及賣水晶，近日她更推出首本著作《GoGoGoal水晶能量轉運術》，前日（19日）於書展舉行講座，期間分享到自己因與姑仔打官司陷入低潮、嚴重抑鬱以至流產等悲痛遭遇，以及如何靠水晶走出低谷等等。她接受《01娛樂》訪問時，坦言對官司勝訴不感到快樂，因為小生命已流失，並親述血淋淋的流產經歷，指自己休克昏迷10分鐘，甚至首度經歷死亡，一度去到一個「睇唔到自己」的地方，醫生指她險些便腦幹死亡，故此她直言不敢再生：「我小朋友都喺現場，所以對成家人係一個永不磨滅嘅一個陰影。」

前無綫藝人張韋怡（Gogo）近年轉型直播帶貨及賣水晶，近日她更推出首本著作《GoGoGoal水晶能量轉運術》，前日（19日）於書展舉行講座。（鄧穎琪攝）

張韋怡邀請了兩位好友曾景成和Bowie上台。（鄧穎琪攝）

有不少觀眾過往從直播中支持張韋怡，今次更身體力行去書展撐場。（鄧穎琪攝）

書展出水晶工具書 經歷創傷悟出自己是最大貴人

Gogo在書展舉行講座，有不少平日睇開直播的粉絲親身到場，向她索簽名、合照等等，她指出書是知道很多客人未必記得每一款水晶功效，於是乾脆出工具書幫他們溫故知新，讓他們幫自己或家人做能量提升，否則社會充斥太多負能量也會帶來很多問題。她指這本書已用了一年籌備，當親手將實體書捧上手時，的確有生BB的感覺：「之前有流產嘅經驗，所以好想藉住呢本書同好多女性或者弱勢社群嘅人講，遇到乜嘢艱難嘅地方等等所有嘢，其實自己永遠係自己最大嘅貴人，就算經歷咗乜嘢都好，可以藉住自己嘅力量，令到自己重新再活一次。」

不少平日睇開直播的粉絲親身到場，向她索簽名、合照。（鄧穎琪攝）

不少平日睇開直播的粉絲親身到場，向她索簽名、合照。（鄧穎琪攝）

與姑仔對簿公堂爆嚴重抑鬱 靠拉長石逆轉失眠

Gogo與其「姑仔」潘碧玉早前對簿公堂，互相指控，對方亦對她誹謗，使她於過程中激動流產，最終法官裁定姑仔須賠償張韋怡逾312萬港元及利息，以彌補其身心煎熬及創傷，並駁回姑仔的反申索。她在講座上談到自己在官司期間吃不下嚥又失眠，最終因水晶而療癒，自此便迷上：「我自己係嚴重抑鬱，生活都成問題，個手控制唔到係咁震，食嘢都會震，其實都冇乜胃口食嘢，亦都係瞓覺瞓得好差，每日得兩、三個鐘會瞓得着，持續差唔多個幾兩個禮拜，一路食藥都唔得，自己有一刻諗通咗，我唔可以再咁樣落去。有朋友掹我出嚟，話見吓人，咁我見人嘅情況下，佢就俾咗嚿石頭我，其實係一個拉長石，閃閃發光我覺得好靚，但係一戴喺手度，佢同我產生咗連結，好刺痛，刺咗落我個心裡面，但係亦都好溫暖。當晚我就攞咗個石頭，瞓咗十幾二十個鐘，就係咁樣，所以我就迷上咗水晶呢一樣嘢。」

她在講座上談到自己在官司期間吃不下嚥又失眠，最終靠朋友送的一塊拉長石走出，一瞓就瞓了20小時。（鄧穎琪攝）

官司廝殺見盡人性醜惡 獲賠312萬難補心靈創傷

早前Gogo在IG發表勝訴宣言，但坦言對此不感到開心，她在訪問中再闡述：「喺法律層面，無論勝訴或者敗訴一方，喺法庭上面嘅廝殺，同埋見證好多人性嘅醜陋，喺呢個過程入面，只可以講個天畀好多人經歷。我都非常之相信因果，因為我係非常之虔誠嘅佛教徒，喺呢個過程入面，我覺得冇話開心唔開心，因為勝訴當然係畀自己一個交代，畀父母一個交代，冇做過就係冇做過，所以真的假不了，假的真不了！但係喺廝殺過程入面，雙方嘅心靈，同埋我二、三、四、五、六次嘅傷害，舊事重提嘅傷害，同埋小生命嘅流失，無論幾大賠償都係彌補唔到。」她希望大家不要內耗，因為自己當初就是過度悲傷導致流產，絕對深深感受到內耗冇益。

張韋怡指官司勝訴不覺得特別開心：「勝訴當然係畀自己一個交代，畀父母一個交代，冇做過就係冇做過，所以真的假不了，假的真不了！但係喺廝殺過程入面，雙方嘅心靈，同埋我二、三、四、五、六次嘅傷害，舊事重提嘅傷害，小生命嘅流失，無論幾大賠償都係彌補唔到。」（鄧穎琪攝）

血淋淋流產經歷全家蒙陰影 休克10分鐘見白光險腦幹死亡

問到會否對生BB有陰影，Gogo不諱言：「有陰影嘅，唯一嘅陰影就係唔敢再生。」她曾跟老公商量過是否要「追多個」，但由於流產帶來陰影，加上年紀漸大，目前正考慮代母方向，幸好老公都十分理解。她續說：「佢明嘅，因為當時流產嘅過程都幾血腥，同埋我小朋友都喺現場，所以對成家人係一個永不磨滅嘅一個陰影。係有啲好恐怖嘅畫面，血肉模糊、自己親手將血塊殘碎嘅部份掹出嚟……我自己都好驚血㗎其實，我都有一個昏迷嘅時間，當時好似去到上到白車嘅情況下，好似係⋯醫療報告話有10分鐘係休克嘅狀態，真係痛不欲生喺呢個過程入面！我老公都係有好大陰影，小朋友都有好大陰影，當時我個仔都話以為冇咗媽媽，因為嗌唔返我，喺呢個過程入面我已經去咗第二個空間，同埋我第一次經歷死亡，叫天不應，叫地不聞嘅情況下，就聽到我個仔嗌我嘅聲，『媽媽、媽媽』咁樣，我就去咗一個擘大眼好光嘅地方，我有意識睇自己隻手同隻腳，但係睇唔到自己，成個身體睇唔到自己，但係去咗一個有光芒嘅地方，但係就係聽到我個仔係咁嗌『媽媽、媽媽』，我醒返已經係俾人倒吊咗喺白車入面，佢就話好彩你醒返，因為當時血壓跌到六十幾，佢哋話我休克咗大概10分鐘。我當時同老公佢哋已經搬咗出去，喺酒店流產，係突發性嘅劇痛，醒返嘅時候已經喺白車度，佢哋話我爭少少就會腦幹死亡。」

張韋怡憶述血淋淋的流產經歷，指血壓當時跌至60多，醫生指差點便腦幹死亡。（鄧穎琪攝）

兒子當時也目擊她在酒店流產的過程，張韋怡不諱言這是對全家人永不磨滅的陰影，自己也不敢再生。（Instagram：gogocheungwy）

避開再與姑仔見面 拒絕和解只盼早日中斷關係

Gogo補充，當時兒子都見到血淋淋的畫面，故絕對是一家人的陰影，因此她覺得自己贏了官司也不代表什麼，只好盡快向前走：「人哋蝦完你，如果你再喺漩渦裡面糾纏嘅話，永遠受傷害都係自己，只有快啲跳出嚟，交俾專業團隊或者法律去處理咗其他嘢嘅話，就真係會同嗰個人停止任何嘅量子糾纏。」她感謝老公不論在創業及家庭糾紛都很支持自己，站在道理一方，問到將來過時過節若於家庭聚會見到姑仔會否很尷尬，她直言：「我諗所有嘢都係避開，避開任何衝突等等所有嘢，其實人大個咗，每個家庭都係自己一個unit，冇話咩大家庭乜嘢，大家就係見面都唔會講嘢或者點樣，就處理咗佢。」Gogo認為與對方沒有和解需要，並表示：「我只希望快啲極速地去中斷呢啲所有關係與糾纏。」

Gogo認為與姑仔沒有和解需要，並表示：「我只希望快啲極速地去中斷呢啲所有關係與糾纏。」（鄧穎琪攝）

公司被盜用商標及直播片詐騙 但仍覺做生意滿足感大於藝人

此外，張韋怡的公司日前透過律師行發出嚴正聲明，指有人盜用其商標及影片作冒充及非法用途，有不良商家疑似詐騙，並已有人受害，張韋怡的公司已派代表報案。她在訪問中再透露：「希望香港政府亦都要保護好我哋一啲良好嘅商家，因為喺做生意過程入面都唔容易，當我哋客人越來越多嘅情況下，好多人會冒充或者偷咗我嘅相，或者偷咗我嘅影片去做一啲非法嘅行為，做一啲兜售假貨嘅行為。」她指有人盜用她的直播短片賣貨，結果苦主收貨後發覺貨不對辦：「佢哋竟然盜用埋我哋公司嘅logo所有嘢去扮我哋，我哋再追溯嗰啲網址、所有網站，佢哋會選用到付方式，因為唔留痕跡。」不過撇除這一切，她仍覺得做生意比做藝人滿足感大得到，「一定一定！做藝人其實係好被動㗎，同埋我個人就唔係好鍾意主動Social嗰種，你知以前TVB好興敲監製房門，我係從來冇敲過，冇咗就由佢，我係比較佛系嘅一個心態。但係自己做生意嘅話，每一日都有好多決定，要面對好多唔同嘅嘢要處理，喺呢個處理過程入面，會有高高低低，但係關關難過關關過。」

Gogo指有人盜用其直播短片及商標後作出詐騙行為、兜售假貨。（鄧穎琪攝）