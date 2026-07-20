謝賢離世｜汪明荃聞死訊表不捨　讚好人：佢一生貢獻畀電影電視

著名藝人謝賢（四哥）今日（7月20日）證實離世，享年89歲。而四哥這個名字除了他在家中排行第四外，同時亦因為他在電視劇《千王之王》中飾演「羅四海」而來。曾與他搭檔演出的汪明荃接受《東張西望》訪問時表示「幾突然」，因為已經有一段時間沒見過他。

謝賢（四哥）這個名字除了他在家中排行第四外，同時亦因為他在電視劇《千王之王》中飾演羅四海而來。(節目截圖)

汪明荃憶述當年拍《千王之王》相識經過

汪明荃在訪問中憶述自己與謝賢的相識經過：「因為我最近都冇喺報紙度睇到佢，佢係一個好人，同埋佢好照顧。佢知道我唔玩得，佢仲特登整蠱我，因為我個人比較緊張啊，又唔識講笑。我同佢拍第一套戲就拍《千王之王》，咁佢嗰時啱啱同拉姑拍拖再結婚，咁跟住就謝霆鋒出世；咁拍《萬水千山總是情》就謝婷婷出世，仲契咗佢個女添，咁所以嗰幾年大家一路都好close，有時我帶佢啲細路去游水啊，後來佢哋移咗民大家少接觸，但呢幾年謝婷婷返親嚟都有電話畀我。」

汪明荃憶述當年拍《千王之王》相識經過。(節目截圖)

汪明荃對謝賢突然離世表示「唔捨得」

對於謝賢突然離世的消息，汪明荃表示「唔捨得」：「佢係一個好好人，佢一生都係貢獻畀電影啊、電視啊，佢都有好多作品，帶領我哋嘅青春年代，我細個都係睇佢啲粵語片，估唔到之後會合作。」