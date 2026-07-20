謝賢離世｜「小影迷」葉念琛發文悼念　憶述當年如何邀請拍賀歲片

藝人謝賢今日（20日）離世，享年89歲。他一生拍過不少電影及電視劇，合作過的人無數，不論是藝人還是台前幕後，因他的個性而得到不少人的尊重。曾與謝賢合作過賀歲片《我的情敵女婿》的葉念琛亦發文悼念，他憶述當年是如何能夠邀請到謝賢來出演：「記得那年拍賀歲片《我的情敵女婿》，𥚃頭有一個賭王角色，完美人選當然想起風度翩翩的四哥！於是我鼓起勇氣求助老闆楊受成博士！老闆一向疼錫我，二話不說當着我面前致電給四哥邀請他來助陣！」

謝賢一生拍過不少電影及電視劇，合作過的人無數。(ig@yiplinsum)

謝賢提早到劇組 小影迷葉念琛滿帶歉意

葉念琛更講到當時謝賢提早來到劇組的小趣事：「鏡頭一轉，已經來到拍攝那一天。記得四哥那次突然比預期提早了一小時獨個兒到達現場！嚇得製片連忙打給我，我趕到片場，滿帶歉意地向四哥自我介紹，幸好四哥對我這個後輩表現和氣又親切！在奶茶蛋撻的招呼下，我這個小影迷跟四哥順利打開話匣子，從他的經典影視作品到他曾經擁有過全港第一輛水陸兩用跑車，那個陽光燦爛的下午，談起往事，四哥笑得雲淡風輕，笑得瀟灑自豪！」

葉念琛更講到當時謝賢提早來到劇組的小趣事。(ig@yiplinsum)

謝賢和藹可親又專業

謝賢除了和藹可親外，更非常專業：「整個拍攝過程，四哥專業和藹，為台前幕後帶來無限歡樂！之後電影的煞科宴和首映禮，他例必出席！每次見到他，我必熱情上前恭迎左右！還記得四哥看完首映，喜洋洋地拉着我在老闆面前竪起姆指：『這個導演，好嘢！』感謝四哥對我這個後輩一直支持和鼓勵！其實在他的稱讚背後，我更感恩和珍惜能跟他這位一代巨星合作！這已經是作為導演的最大幸運！永遠靚仔又好好傾的偶像！永遠懷念你！」