聞舊愛邵子風被網民指控涉無牌行醫　蝦頭劃清界線：分手後冇聯絡

蝦頭楊詩敏今日（20/7）現身書展出席新書相關活動。在接受《香港01》訪問時，談及昔日舊愛、前經理人邵子風早前不幸遭遇襲擊，以及近日有網民在網上公開指控他涉嫌「無牌行醫」，聲稱他使用受管制藥物為情緒病患者進行治療一事。對此，蝦頭大方作出回應，並首度開腔談及兩人當年的感情狀況。

蝦頭今日出席書展。（吳子生攝）

談及舊愛情緒病與相處

訪問中，蝦頭透露自己自中學起便對拍拖抱有憧憬，18歲成年後便認真投入戀愛。她直言自己的感情生活相當豐富，雖然有過許多不同類型的交往對象，但真正算得上是「拍拖」的只有六次，每次都維持了數年之久。

當被問到昔日與邵子風的戀情時，提及邵子風曾患有情緒病，蝦頭坦言，當年自己確實陪伴他走過了一段低潮期，也曾一心希望對方能痊癒，但後來她漸漸明白，兩人的關係不應該建立在這種「拯救者」的心態上：「當時我都陪伴咗佢一段時間，我都想令到佢好返。但其實個關係呢，唔係建基於呢啲嘢度。即唔係話『我要令佢好返』就真係好返嘅一樣咁樣嘅嘢囉。所以後來我都知，其實我咁樣想都係唔啱嘅。」

蝦頭坦言，當年自己確實陪伴他走過了一段低潮期。（吳子生攝）

她進一步解釋，當時自己有時會「亂諗嘢」，以為自己可以去改變一個人，但其實一段關係並非如此建立：「關係唔係要去改變一個人囉。佢改唔改變，或者佢自己想唔想改變，係佢自己嘅事。同你同另一半嘅關係，其實我覺得係無乜關係。」

蝦頭亦提到，邵子風當時十分清楚自己患情緒病：「佢當時有，佢自己都做過訪問講晒。但我唔確切，因為其實我唔知道佢而家點啊。咁但嗰時就已經過去咗，都唔使講，因為已經過晒去啦。」

蝦頭亦提到，邵子風當時十分清楚自己患情緒病。（吳子生攝）

舊愛被指控「無牌行醫」

對於近日邵子風除了遭遇襲擊外，更被網民爆料指他疑似「無牌行醫」，宣稱可以用另類治療法去治療情緒病患者，蝦頭顯得有些無奈，並明確表示兩人分手後已徹底斷絕聯絡，對對方的近況及網上的傳聞一概不知情：「我分咗手之後呢，其實我真係無同佢聯絡。所以佢究竟而家點、佢做過啲乜，我完全無留意過。所以你問我，我完全答唔到你，我唔想亂講，唔好意思。」