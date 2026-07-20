謝賢離世｜《少林足球》演活強雄成經典　周星馳引用杜甫詩句致敬

影壇巨星謝賢（四哥），今日傳出離世消息，享年89歲。消息一出，震撼整個娛樂圈，不少圈中後輩及曾與四哥合作的圈中人，都紛紛發文悼念。巧合的是，TVB昨晚原本趁著周星馳新作《功夫女足》熱潮，於黃金時段重播四哥有份參演的《少林足球》，沒想到今日卻傳來四哥離世的噩耗，令不少影迷大感不捨。

影壇巨星謝賢（四哥），今日傳出離世消息，享年89歲。（來源：微博）

周星馳引用杜甫詩句悼念

噩耗傳出後，周星馳在社交平台的限時動態發文悼念。他上載了一張四哥戴著招牌墨鏡造型的黑白帥氣舊照，並特別引用杜甫《飲中八仙歌》中的經典詩句向影壇前輩致敬：「舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前。影帝謝賢，一路好走。」

周星馳在社交平台的限時動態發文悼念四哥。（Weibo@電影功夫女足）

並特別引用杜甫《飲中八仙歌》中的經典詩句向影壇前輩致敬。（IG@stephenchow）

演活《少林足球》「強雄」 經典對白成金句

謝賢在《少林足球》飾演「魔鬼隊」領隊「強雄」可謂入型入格，其劇中經典對白：「裁判、球證、旁證都係我嘅人，你點同我鬥？」至今依然是金句，可惜如今已成絕響。不過，在謝賢接拍此角前，其實也有一段小插曲。

謝賢在《少林足球》中演活「強雄」一角。（電影截圖）

周星馳於2000年籌備《少林足球》時，資金並不充裕，整部電影製作預算僅約1000萬港幣。儘管預算吃緊，他仍希望邀請謝賢飾演片中的大反派「強雄」，並開出100萬港幣片酬。不過，謝賢當時並未立刻答應，還幽默表示：「這點錢還不夠我女友買一個包。」

不過，當外界認為合作無望之際，隨後卻出現戲劇性轉變。據傳，周星馳之後再次拜訪謝賢，還特地帶著一位謝賢十分敬重的友人同行，並讓他觀看電影中向李小龍致敬的片段，包括由陳國坤飾演、神似李小龍的演出。謝賢看完後相當驚訝，直呼：「竟然有這麼像的人！」

謝賢在《少林足球》中的對白：「裁判、球證、旁證都係我嘅人，你點同我鬥？」更成為經典金句。（電影截圖）

據悉，當謝賢得知這段內容將收錄在電影中後，態度隨即大轉變，不僅點頭接演，甚至傳出願意不收片酬演出。外界普遍認為，除了欣賞周星馳對電影的投入與熱情外，也與謝賢生前和李小龍交情深厚有關，他希望透過這部作品向摯友致敬。此外，也有一種說法指出，當年拍攝《少林足球》期間，周星馳承受不小壓力，部分演員對飾演反派有所顧慮。身為香港影壇重量級前輩的謝賢，最終選擇挺身而出接下「強雄」一角，以實際行動支持電影完成拍攝。