謝賢離世｜馬國明聞死訊感可惜　憶拍《賭城》親力親為是好榜樣

藝人謝賢昨日（20日）驚爆離世消息，享年89歲。消息爆出後驚動整個娛樂圈，不少曾合作過的藝人及台前幕後紛紛發文以表懷念，而與他合作過劇集《賭城群英會》的馬國明接受TVB訪問時表示可惜。

與謝賢合作過劇集《賭城群英會》的馬國明接受TVB訪問時表示可惜。(影片截圖)

馬國明表示謝賢是好榜樣

馬國明憶述當時拍攝《賭城群英會》時「師徒情」：「其實我同四哥拍《賭城》嘅時候，其實佢年紀都好大㗎啦，都七十幾八十㗎啦，我覺得佢拍戲嘅時候，佢好多嘢都係堅持自己做，即啲動作戲呢，其實佢都自己做返，即係嗰個年紀喎。有時係導演都驚，導演都問，其實替身做得㗎啦，四哥唔使你自己做㗎，但係四哥都係堅持自己做返。所以其實佢係我哋作為後輩嘅藝人，一個好好嘅榜樣，所以一個咁好嘅前輩走咗係真係好可惜。」

馬國明表示謝賢是好榜樣。(影片截圖)

謝賢風趣幽默

在馬國明記憶中，謝賢除了是一個很好的榜樣外，更記得他的風趣幽默：「我記得我同四哥拍《賭城》嘅時候，因為我同佢嘅戲份好多，因為佢係我師父嚟嘅戲入面，咁我覺得佢好風趣幽默，即係我哋好多時拍緊戲嘅時候，佢會講好多佢以前拍粵語長片年代嗰啲好笑得意嘅嘢俾我哋聽，但當然有啲係唔出得街嘅，佢係會講好多好多佢哋嘅經歷畀我哋聽。」

馬國明表示謝賢風趣幽默。(影片截圖)

謝賢親力親為

馬國明更指與謝賢拍劇時，他會親力親為，更表示他很勤力：「即係四哥咁嘅身份嚟到拍戲，咁其實大家都會真係好尊重佢，好遷就佢。但其實佢又唔使你遷就，即係好多嘢佢都自己做返哂，無論講一啲好長嘅對白又好，甚至乎你要佢跳過一啲嘢，跟住喺地下碌過咁樣。其實四哥都係堅持自己做返，所以對我嚟講，一個咁好嘅前輩走咗真係好可惜。」