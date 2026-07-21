泰國版Anson Lo表演片段網上瘋傳　舞姿樣貌9成似網民直呼分唔到

最近社交平台流傳一段引起熱討的表演片段，片中男士被指與男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）有9成相似，其實該藝人是一位泰國男星。這位泰國偶像Cooheart，外表和台風都讓人難以分辨，使不少網民一度誤認Anson Lo在泰國有新發展。

泰國男星Cooheart被指與盧瀚霆有9成相似。(ig@cooheart)

精緻的妝容和靈巧的舞姿與盧瀚霆相似

影片中Cooheart以一身大膽的女裝男穿造型亮相，精緻的妝容和靈巧的舞姿展現出非凡魅力。他穿著露肩背心、超短熱褲，並搭配搶眼的紅色長靴，完美詮釋了辣妹風格。更令人訝異的是，這位泰國男星的立體五官、深邃眼眶以及標誌性的「心形瀏海」髮型，皆與Anson Lo極為相似，讓網民直呼「一模一樣」，難怪大家會認錯。

這位泰國男星的立體五官、深邃眼眶以及標誌性的「心形瀏海」髮型，皆與Anson Lo極為相似，讓網民直呼「一模一樣」。(ig@cooheart)

Cooheart同盧瀚霆都真係有啲似。(ig@ansonlht)

泰國BL劇男神Cooheart

事實上，Cooheart本名噶斯木南·南米諾，是泰國人氣BL劇演員，憑藉《不期而愛》及《待到重逢時》的出色演出而紅遍亞洲。他畢業於清邁大學建築系，是位高才生，同時還創立了自己的服裝品牌CIELO，推崇無性別、Y2K甜酷風和童話精靈等多元風格。

Cooheart話晒都係泰國BL劇男神。(ig@cooheart)

這場跨國巧合讓不少「神徒」笑稱，以為Anson Lo跨海到了泰國發展，甚至對兩位偶像未來的合作充滿期待。網民們更希望這兩位能共同創造更多舞台火花，為粉絲們帶來全新驚喜。