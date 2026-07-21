林秀怡感恩《非份之罪》表現獲讚　與男友放閃竟說：已冇結婚衝動

譚俊彥、陳曉華、林秀怡、梁凱晴主持的《重症解密》昨日（20日）舉行記者會，四位將在節目中化身「重症調查科」調查員，以偵緝案件形式調查重症，適逢7月是譚俊彥、秀怡及凱晴7月生日，節目組也為他們安排了蛋糕慶生，秀怡和凱晴受訪時表示希望《重症解密》收視爆燈，原班人馬開續集。凱晴透露日前跟朋友食飯慶祝，之後睇世界盃決賽，問到會否希望生日有猛男陪伴，秀怡即爆：「佢唔鍾意猛男類型。」凱晴笑說：「我鍾意斯文啲。」又指秀怡常常有男友陪伴拍攝，覺得好閃好Sweet。

（鄧穎琪攝）

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講到健康習慣，秀怡坦言自己是個諱疾忌醫的人，現時35歲都未做過任何身體檢查：「所以我喺呢度喺鏡頭前要做呢件事，就係希望一定要……啱啱過咗35歲，一定要喺呢一年做到身體檢查，呢個係我畀自己一個……承諾！」她又透露拍節目時訪問過一位教授，對方完全不吃午餐肉、腸仔、火腿：「佢話真係好傷身體，我哋大家都盡量食少啲，都好難戒，因為公仔麵一定配嗰啲，但係原來醫生本人自己都戒得咁清，就知道呢樣嘢對身體好大傷害。」秀怡被問會否等到結婚才做詳細檢查，她說：「我由25歲開始做訪問，就話希望30歲前可以結婚啦，跟住28歲就話30歲前結婚， 30歲做訪問就話希望32歲前結婚，跟住32歲做訪問就話35歲前結婚……而家35歲，已經冇咗呢個衝動，因為長久對住咗，已經變咗一個好長期陪伴，變咗家人咁。」

（鄧穎琪攝）

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秀怡主演《非份之罪》其中一個單元，近日迴響甚大，網民洗版讚秀怡好戲，她坦言非常感恩，也感激對手、傳媒和網民支持，表示全部留言都有睇：「因為真係每一個都係動力！有人睇到、有人認同，嗰個感覺係好感動囉真係，好多謝咁多位留言嘅朋友。」問到最喜歡哪一場戲，她說：「都係最鍾意同阿嫲雨中嗰一幕，同埋同嫲嫲喺天橋相擁，好似有個釋懷，因為一路同嫲嫲嘅關係都好差，去到最後嗰集，同嫲嫲解開咗所有心結，相擁嗰一幕，我自己都幾鍾意。」戲中有一幕秀怡要揹起盧宛茵，兩位都冇用替身，秀怡不諱言起初很大壓力：「係呀！你明唔明，就係唔好跌呀Madam！但係好彩Madam信任我，多謝Madam！其實我本身都大力嘅，但係嗰一日開始去到尾嘅時候都發現要用意志力，因為原來都真係攰攰地，但係好彩Madam其實唔重，放心！全靠Madam都安心俾我揹，因為佢自己都好驚。」此外，她也大讚陳煒：「真係好勁，無論呢個角色所有心路歷程佢都解構晒出嚟，煒哥平時好好人，你未見過佢咁邪惡，所以係超級勁！」

（鄧穎琪攝）

秀怡的導演男友政哥是陳奕迅（Eason）超級fans，日前二人抽中出席Eason的生日fans meeting名額，政哥上台玩聽前奏估歌手遊戲，比Eason更早估中，獲偶像親口讚好勁。秀怡就表示：「好開心真係抽到！跟住真係同佢去，最開心嘅係陳奕迅自己tag，佢話見過上網有條片，有個男仔好勁，估歌，唔知佢今日喺唔喺度呢？我話『喺度呀！』即刻拎佢起身，幫佢上台圓咗呢個夢，多謝陳奕迅，多謝呢個fans meeting！」講到男友會否常常唱Eason的歌轟炸她，秀怡說：「真係轟炸！我本身都鍾意陳奕迅，都鍾意聽佢啲歌，有一排聽到有少少憎陳奕迅！點解日日夜夜聽到陳奕迅？同埋陳奕迅紅嘅程度，係你去到邊度都好容易聽到佢啲歌，又係陳奕迅又係陳奕迅，有啲崩潰囉個人，仲要你諗吓我唔係聽陳奕迅本人唱，我係聽男朋友唱，嗰個落差有幾大？（記者：男朋友歌藝有佢幾多成？）有一半啦，俾下面佢。」