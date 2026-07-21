謝賢離世｜謝霆鋒遵遺訓本月25日如常開騷：The show must go on

香港影壇巨星謝賢（四哥）昨日驚爆已離世消息，享年89歲。謝霆鋒和謝婷婷在社交平台上共同發布聲明，證實這一不幸消息。據悉四哥臨終前身患重病，憑著堅毅意志苦撐一星期，終等到兒子謝霆鋒完成內地演唱會返港，兩父子見上最後一面，安詳告別。



謝賢離世享年89歲。（謝賢微博圖片）

謝霆鋒剛剛結束內地騷。（微博@鋒味）

強忍悲痛秉承遺訓本月25日如常開騷

據悉，謝霆鋒全程陪在父親身旁走完人生最後一段路，在強忍喪父之痛送別父親後，霆鋒迅速收拾沉痛心情。據《東方日報》報道，他將秉承四哥生前的遺訓，本月25日的演唱會將如常開騷。

據悉，謝霆鋒25日青島騷將會如期進行。（微博@鋒味）

霆鋒在發文中提到，四哥常說「the show must go on—表演必須繼續下去」，霆鋒亦呼籲大家想起四哥時不用哭：「我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」

謝霆鋒證實爸爸謝賢死訊。（微博@鋒味）

由「父債子還」到身家過億

當年年僅16歲的霆鋒本來對入行甚為抗拒，惟因謝賢投資地產生意失敗並欠下千萬債務，他最終決定簽約成為藝人代父還債。縱然如此，霆鋒多年來一直未有怪責父親，反而在事業有成後竭盡所能孝敬對方。

謝霆鋒因謝賢入行。（資料圖片）

走紅後的霆鋒名利雙收，除了幕前工作，還涉足幕後製作、飲食業及房產投資等，近年身家早已以億計算。作為圈中公認的孝子，霆鋒不時為父親送上驚喜大禮，除了曾贈送價值500萬的名車外，最矚目的莫過於在2017年豪擲8,500萬港元購入淺水灣豪宅，作為送給四哥的父親節禮物。