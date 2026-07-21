謝賢離世｜王晶哽咽憶數十年交情　難忘坐跑車喝咖啡聽教大明星論

影壇巨星謝賢（四哥），昨日傳出離世消息，享年89歲。消息一出，震撼整個娛樂圈，不少圈中後輩及曾與四哥合作的圈中人，都紛紛發文悼念。而深受其影響的導演王晶，亦於個人社交平台發布悼念片。片中，王晶身穿黑色上衣、素色長褲坐在沙發上，神情凝重，細數與四哥相識相交數十年的點滴，過程中難掩傷感和不捨之情。

王晶對謝賢的離世感到不捨和傷感。（小紅書截圖）

王晶稱謝賢在他心目中是「香港有史以來最瀟灑的男明星」。（小紅書截圖）

22歲相識坐奔馳聽教導

王晶在影片中，他一臉沉重地表示：「今天（20日）我實在是有點難過的，因為在我心目中，香港有史以來最瀟灑的男明星，謝賢先生離開我們了。」王晶透露，謝賢不僅是他第一部（執導）電影的男主角，更深刻影響了他後來的電影與電視生涯。

王晶透露四哥是他第一部電影的男主角。（小紅書截圖）

回憶起兩人最初的緣分，王晶表示早在自己22歲時就已認識謝賢：「他找我替他寫一個電影劇本，我就跟著他滿街走去喝咖啡，坐他的奔馳跑車，就領略到他的那種大明星的感覺。」王晶更分享了四哥當年對他的教導，教他如何做一位大明星：「他教我『一天做大明星，你以後都要做，如果有一天，你覺得自己已經不能夠做大明星出來見人，你就不要出來了』。」王晶對此打趣道：「是真的，他真教我的，還好我沒有當明星。」

王晶稱謝賢影響了他的電影與電視生涯。（小紅書截圖）

王晶首套執導電影《千王鬥千霸》，由謝賢擔任男主角。（《千王鬥千霸》電影截圖）

坦言「沒有《千王之王》就沒有王晶」

王晶稱謝賢找他寫的劇本最後沒有拍成，因為還沒寫完謝賢已被TVB招攬進去，參演了其父親王天林執導的電視劇《蕭十一郎》，其後更陸續合作了《情迷》、《上海灘續集》等經典劇集。王晶強調，謝賢對他、他父親以及杜琪峯等人都產生了極大的影響，特別是《千王之王》這部作品。王晶直言：「如果沒有《千王之王》就沒有王晶，沒有王晶的《千王鬥千霸》。所以四哥是在這輩子，我是永遠不會忘記。」

《蕭十一郎》是謝賢加入TVB後首部電視劇。（《蕭十一郎》劇集截圖）

謝賢在劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角，故人稱「四哥」。（《千王之王》劇集截圖）

王晶難忘四哥當年教他如何做一位大明星。（小紅書截圖）

相信四哥在另一世界依然瀟灑

此外，王晶亦提到自己與謝家擁有深厚的關係，當中包括謝霆鋒、謝婷婷以及拉姑，所以當他聽到謝賢離去的消息時，心情難過，但表示「可是我不會哭或者是怎麼樣」。他解釋道，因為四哥一輩子都將瀟灑、磊落、願意提攜後輩以及把開心帶給大家，作為自己人生的座右銘：「我相信他在另外一個地方，還是那麼瀟灑，還是那麼開心，還是那麼把歡樂帶給大家。謝謝四哥，我們一定會記得你的。」

王晶打趣還好自己沒有當明星。（小紅書截圖）