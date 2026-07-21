張耀揚驚爆已婚老婆人品曝光　過去感情生活成謎曾傳有同性密友

現年63歲的張耀揚當年憑電影《古惑仔》系列中飾演東星「烏鴉」一角爆紅，壞人形象深入民心，至今仍令人印象難忘，更因一身爆肌身材成為影迷心目中的反派男神。張耀揚近年淡出娛樂圈，如今留着一頭白髮的他佬味十足，雖然鮮有公開露面，但閒時會跟圈中好友聚會或被網民偶遇。

張耀揚參演了《古惑仔3之隻手遮天》、《97古惑仔：戰無不勝》及《勝者為王》，每一集都以不同角色借屍還魂。3個角色中，以《古惑仔3之隻手遮天》的「烏鴉」一角最深入民心。（資料圖片）

張耀揚的壞人形象深入民心，至今仍令人印象難忘。（《古惑仔3之隻手遮天》畫面）

張耀揚近年淡出娛樂圈，如今留着一頭白髮的他佬味十足。（微博圖片）

梁思浩爆張耀揚已婚

藝人梁思浩昨日在IG分享了與相識多年的張耀揚合照，更爆出對方已婚。梁思浩在帖文中透露：「識於微時（合作電影蠻荒的童話）一做咗30幾年朋友 還記得你在我家中BBQ的日子 難得你嚟到香港，難得能夠聚一聚 我哋兩個無所不談，無所顧忌 開心這份從小認識到大嘅感情 第一次見到您太太您外母， 好喜歡佢哋！兩個都係有趣的靈魂， 張太太好靚好溫柔 阿Roy。生日快樂。 祝福同太太白頭到老。！幸福到老 #梁思浩 #張耀揚 #烏鴉哥 #生日」。

藝人梁思浩昨日在IG分享了與相識多年的張耀揚合照。（IG/@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩爆出張耀揚已婚，亦見過對方的太太及外母。（IG/@leung_sze_ho_spencer）

張耀揚過去感情生活成謎 曾傳有同性密友

張耀揚於1980年代曾與李麗蕊拍拖4年，其後在1996年與台灣模特兒艾永玲拍拖，直至1999年分手。2015年至2016年期間，當時盛傳張耀揚有一位「澳門朋友」，他多年前又曾與同性好友蔡一傑傳過緋聞，不過隨着張耀揚承認有女友後便打破了同性傳聞。張耀揚近年感情生活非常低調，不過就被網民發現左手無名指已經戴上疑似婚戒。

近年有網民發現張耀揚左手無名指戴上疑似婚戒。（微博圖片）

張耀揚左手無名指戴上疑似婚戒

張耀揚曾於十年前被爆出結識了比他年輕25歲的女友淼淼，當時張耀揚接受媒體訪問時承認拍拖。另外，藝人海俊杰曾於2020年在社交平台私人帳號分享了一班好友聚會的帖文，當時陳國坤、林子聰、王合喜以及張耀揚等人都有出席聚會。從其中一張合照可見，左邊有一名神秘女子，有指這位長相清秀的女子就是張耀揚的太太。