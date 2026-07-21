翁嘉穗成家中流感72歲鄔友正發燒至39.7度　病足10日：敲響警鐘

現年52歲的1997年四料港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）在1999年與富商鄔友正結婚後，育有兩子，她亦自此淡出娛樂圈，專心相夫教子，過着豪門少奶奶生活。翁嘉穗與鄔友正近日飛到加拿大溫哥華睇世界盃比賽，再一家人飛到首爾，怎料不幸一家人中流感，發燒到39.7度。

1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。（IG圖片）

翁嘉穗與鄔友正及細仔到溫哥華睇世界盃。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與細仔一齊睇波。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗鄔友正一家中流感

鄔友正日前在社交媒體發文，透露自己、翁嘉穗、11歲細仔和83歲老助手均中流感。72歲的鄔友正燒到39.7度，其餘家人則燒到37.5度，令人擔心。幸而細仔翌日痊癒，翁嘉穗和老助手則只用了3日便康復，唯獨鄔友正一人病足10日都未痊癒，他說：「全員中招流感，我直接燒到39.7度，其餘家人37.5度。一齊去看醫生，拿了三日藥量。結果劇情超戲劇性：11歲仔仔，第二日就痊癒活蹦亂跳 太太同83歲老助手，三日就康復 唯獨得我，足足十日都還未完全好」。

翁嘉穗慶祝細仔10歲生日。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗靚爆遊歐！（IG圖片）

鄔友正認為久病未癒的原因是食得太多「煎炸嘢」，加上行程滿檔，「近幾個月實在太過放縱 燒烤、煎炸食物、薯條薯片、雪糕蛋糕，樣樣唔節制再加上長期四處奔波，行程排到滿滿當當身體終於扛不住，藉今次流感，狠狠給我敲響警鐘」。鄔友正唯有放下所有事，每日休息瞓覺，「整整十日什麼工作都放低 每日循環：睡覺、休息、吃飯、再睡覺」。

翁嘉穗鄔友正一家人中流感。（小紅書@鄔友正）

食清淡食物。（小紅書@鄔友正）

用AI搜尋方法。（小紅書@鄔友正）

鄔友正透露用了足足10日才康復。（小紅書@鄔友正）