前無綫小花秘嫁豪門仍要狂湊三孩　42歲日本慶生洗奶樽：體力挑戰

前TVB花旦楊秀惠（Vivien）2019年與圈外富貴男友結婚，翌年拍完《十八年後的終極告白》後約滿離巢並淡出演藝圈，轉型從商，專心打理美容生意，短短幾年生意額已突破1億！惟楊秀惠嫁入豪門後嘆照顧小孩不易，她曾透露試過暴食兼食西藥減肥，體重及情緒失控。日前楊秀惠踏入42歲生日，楊秀惠首次不帶工人，湊住三個小朋友飛日本，「一打三」，令楊秀惠留下了難忘回憶。

楊秀惠大肚都好靚。（IG圖片）

楊秀惠坐私人遊艇出海。（IG圖片）

楊秀惠（網上圖片）

楊秀惠42歲生日飛日本首次「一打三」

楊秀惠日前在社交平台分享與家人飛日本大阪慶生的片段。楊秀惠透露這是首次一次過湊三個小孩出遠門，且沒有工人姐姐幫手，令她格外忙碌，她說：「這次大阪之旅，是我們第一次同時帶三個小孩出遠門（6歲、4歲、18個月），也是第一次沒有工人姐姐同行。出發前我在想自己是否應付得來，就連工人姐姐都替我擔心我是否能同時應付三個小孩」。

楊秀惠是三孩之母。（IG：@vvyeo）

楊秀惠生細仔後坐完月，仍似足少女。（IG@vvyeo）

楊秀惠曬最愛手袋！

楊秀惠指旅行期間忙過不停，「幫三個小朋友輪流沖涼換衣服、哄他們睡覺、整個旅程背着弟弟，回酒店還要洗奶瓶，聽起來就是體力大挑戰。」幸而有家人幫忙，「真的要謝謝家人們互相幫忙、輪流分擔，才讓這次旅行變得順利又開心，小朋友更是玩到不願意回家。」而楊秀惠又獲老公和孩子準備驚喜生日派對，楊秀惠手持蛋糕，在夜景前開心影相，相信有家人孩子陪伴，令她甜入心。

楊秀惠在日本大阪慶42歲生日。（小紅書@楊秀惠）

第一次帶齊3個小朋友出門。（小紅書@楊秀惠）

睇夜景慶生。（小紅書@楊秀惠）

睇夜景慶生。（小紅書@楊秀惠）

飲梅酒。（小紅書@楊秀惠）

嘆美食。（小紅書@楊秀惠）

嘆美食。（小紅書@楊秀惠）

似少女。（小紅書@楊秀惠）

正！（小紅書@楊秀惠）

楊秀惠日本旅行湊仔忙過不停。（小紅書@楊秀惠）