武打巨星自爆8歲遭同學侮辱亡父　持球拍衝入教員室按倒痛毆報復

現年63歲、有「功夫皇帝」稱號的國際武打巨星李連杰，早前接受細女Jada訪問，罕有深情剖白，除了大談與四位女兒的關係外，還重提一段童年時期鮮為人知的往事。他在節目中透露，自己幼年時父親因公意外身亡，不料8歲上學時，卻遭同學以極具侮辱性的字眼冷嘲熱諷其離世的父親。當時年少氣盛的李連杰一怒之下，竟拿起乒乓球拍追打對方至教員室，連現場老師亦「裝作看不到」，放任他教訓該名口出狂言的同學。

李連杰有「功夫皇帝」稱號。（微博@李連杰）

李連杰有過兩段婚姻。（微博@李連杰）

李連杰父親節曬出4女兒童年照，發文稱感謝陪伴。（微博@李連杰）

父親意外身亡每月獲10元撫恤金 8歲上學自我介紹感緊張

李連杰在訪談中回憶，父親當年因工作發生意外不幸離世，政府隨後給予家屬撫恤金，每名子女每月可領取10元人民幣，直至年滿18歲為止。他坦言，自己在8歲上學時心情極度緊張，因為當時學校要求每位學生在課堂上進行自我介紹，必須向全班同學講述父母的名字及工作。「我好緊張，因為每個學生都要講：『我爸爸是做什麼工作的、我爸爸叫什麼名字、我媽媽叫什麼名字、我媽媽是做什麼工作的……』」

李連杰在訪談中回憶，父親當年因工作發生意外不幸離世。（小紅書截圖）

李連杰稱政府當時給予家屬撫恤金，每名子女每月可領取10元人民幣，直至年滿18歲為止。（小紅書截圖）

輪到他說時，李連杰稱當時全身發抖，僅講述了母親的工作與名字，隻字未提父親：「到我時我開始發抖了，我就說：『我的母親正在做這個工作、我的名字是這個。』我沒有提及我的父親。」

李連杰自言在8歲上學時心情極度緊張，因為當時學校要求每位學生在課堂上進行自我介紹，必須向全班同學講述父母的名字及工作。（小紅書截圖）

李連杰稱當時自己沒提起爸爸。（小紅書截圖）

被辱亡父「腦子瞬間充血」 李連杰嬲爆用球拍追打同學

未料，班上有一名同學隨即當眾大聲嘲諷：「他爸爸死了！」。李連杰直言，聽到這番話後「腦子瞬間充血」，他並沒有沉默，而是反駁對方：「『不，他是因公死亡的！正常死亡和工作死亡是兩件不同的事。』然後我什麼也沒說。」直到下課後，李連杰展開了「報復」行動。他直言：「下課後，我就走出去。我用乒乓球拍，追著那個傢伙，打、打、打！那傢伙跑了，我就整個學校地追著他。我只管打，打。」

沒料遭同學冷嘲，而且極具侮辱性。（小紅書截圖）

李連杰直言，聽到這番話後「腦子瞬間充血」。（小紅書截圖）

衝入教師休息室按倒痛打 老師集體「裝看不見」

最後，該名同學逃進了教師休息室，企圖尋求老師保護，但李連杰並未罷休，直接衝進去將對方按倒在地痛打。「我追進去打他，所以老師們……他們裝作什麼都沒看到！我只是按住他，打！」

李連杰稱當時拿著乒乓球拍追著對方打。（小紅書截圖）

即使該名同學逃進了教師休息室，企圖尋求老師保護，但李連杰並未罷休，直接衝進去將對方按倒在地痛打。（小紅書截圖）

李連杰解釋，因該名同學使用了非常不尊重，且具侮辱性的詞語來形容他父親的去世，這正是他毆打對方的理由。他更笑言，不知是否因為這次事件讓老師覺得他「身手不錯」，所以後來被送去習武的原因之一：「也許這就是老師覺得我挺好，然後送我去練武的原因之一，我不知道。」

李連杰笑言，不知是否因為這次事件讓老師覺得他「身手不錯」，所以後來被送去習武的原因之一。（微博圖片）