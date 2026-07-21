郭鋒、吳浣儀、夏雨憶謝賢生前合作點滴大讚時尚Icon：靚足一世

資深演員謝賢（四哥）離世，消息震驚影視圈。今日郭鋒、吳浣儀及夏雨一同出席活動，談及這位相識多年的老友兼影壇前輩時，三人均難掩傷感，同時亦分享了當年與四哥合作的珍貴點滴，大讚四哥生前極具專業精神，私底下更是毫無架子、風趣幽默的「真‧型男」。



郭鋒憶在《千王之王》與謝賢對戲難忘

率先分享的是郭鋒，他當年剛入行不久，便有幸在無綫經典劇集《千王之王》中與四哥合作。郭鋒回憶道：「我好幸運可以同四哥合作。我嗰時仲係好少角色，飾演反派，同佢一路對戲，佢真係好有型、好有大俠風範。」

郭鋒憶在《千王之王》與謝賢對戲難忘。（葉志明攝）

被問到當時面對氣場強大的四哥會否感到壓力，郭鋒則笑言：「OK呀，佢好Care人，冇乜壓力！佢份人好開放、好隨和，平時嘻嘻哈哈咁，完全唔會整蠱或者逼人，最多只係講吓笑，同佢合作好舒服。」

吳浣儀驚嘆專業態度：連每場戲著咩衫都親手寫低

同場的吳浣儀亦分享了她對四哥的深刻印象。她坦言年輕時看著四哥的戲長大，雖然入行後未有機會與對方合作，更被四哥極度嚴謹的專業態度所折服：「聽過一個同組嘅工作人員講，四哥真係極度專業！佢每一場戲要著咩衫，唔單止會認真寫低，仲會親手將套衫嘅樣子畫埋出來！由衣服到鞋襪，佢都紀錄得清清楚楚。試問有幾多演員可以做到咁專業？真係好難得，好值得我哋後輩學習。」

吳浣儀驚嘆謝賢專業態度。（葉志明攝）

夏雨讚時尚Icon：由細到靚足一世

提及謝賢離開，夏雨感觸良多。他表示如果四哥今日仍在身邊，自己一定會親切地稱呼對方為前輩，並讚揚四哥是香港影視界永恆的時尚標桿：「四哥喺我印象中，真係由細到大都靚足一世，我從來未見過佢有任何『邋遢』一日，佢出嚟永遠都著得精緻，簡直係電影界同電視界嘅Icon！你問邊個最型？肯定係四哥，無人能同佢爭。」

夏雨又補充，四哥私底下性格大方且接地氣，完全是「大智若愚」的代表：「佢同我哋呢班後輩玩埋一齊，嘻嘻哈哈，完全冇架子。佢個人好坦蕩、冇乜心計，真係一個好難得嘅好人。佢嘅離開，真係好值得我哋懷念。」