59歲陳小春「一鏡到底」綵排氣場全開　帶傷上陣細節暴露身體狀況

現年59歲的陳小春近年主力在內地發展，憑《披荊斬棘的哥哥》等綜藝節目人氣再創高峰。近期正積極籌備個人巡演的他，日前於抖音上載了一段名為「Big Man。練練練練練練。。」的巡演日記影片，以「一鏡到底」展示高強度跳舞過程，舞蹈底子驚人，但細心網民發現他全程戴著厚重專業護腰，舊患及傷勢情況引起熱議！

陳小春高強度練舞全程戴護腰。（截圖）

陳小春非常專業！（截圖）

陳小春非常專業！（截圖）

陳小春非常專業！（截圖）

「一鏡到底」挑戰體能極限 舞姿俐落秒回盛年

從陳小春公開的綵排片段可見，他一身休閒街頭穿搭，隨着音樂起舞。整段舞步完全沒有剪接，以「一鏡到底」拍攝。陳小春無論是卡點、節奏感還是舞台氣場均極具水準，身手絲毫不輸身旁一眾年輕舞者，盡顯多年累積的紮實舞台功底，專業態度令人佩服。

氣場全開！（截圖）

氣場全開！（截圖）

氣場全開！（截圖）

氣場全開！（截圖）

腰傷復發仍苦練 腰間特製護腰成焦點

不過，不少細心的網民在片中發現，陳小春的腰部戴上了厚重的專業護腰帶，顯然是舊患復發或高強度訓練導致腰部受傷。雖然帶傷上陣，他在鏡頭前卻完全沒有展現絲毫倦容或痛楚，依舊全情投入、動作俐落到位。據悉，陳小春過去曾多次因演出及錄影節目意外撞傷腰脊，留有嚴重腰傷舊患。今次為了全新巡演進行長期的高強度練舞，加上年過半百，導致腰部負擔過重，不得不戴上護腰支撐。