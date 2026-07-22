劉玉婷揭王祖賢私下真性格　拍《倩女幽魂3》獲女神一句點醒開竅

現年58歲的前亞視當家花旦劉玉婷，自2005年與富商結婚後便逐漸淡出幕前，移居紐約並育有三名子女，至近年舉家回流廣州定居。而最近，劉玉婷更活躍於內地社交平台，進駐小紅書與網民交流互動，除了分享日常生活和一些人生領悟外，當然不少得回顧一下昔日在娛樂圈的點滴。而說起劉玉婷的經典作品，除了《霸王花》系列和《富貴黃金屋》外，最令觀眾深印象的當然是在《倩女幽魂3道道道》（下稱：《倩女幽魂3》）所飾演的女鬼「小蘭」，與王祖賢有不少對手戲。近日，劉玉婷就拍片分享當年與王祖賢合作《倩女幽魂3》的點滴，更揭開對方鮮為人知的一面。

劉玉婷進駐小紅書。（小紅書截圖）

劉玉婷曾與張國榮拍攝MV。（MV截圖）

劉玉婷在《富貴黃金屋》飾演的「捲莉」戲份不多，但相當搶鏡。（電影截圖）

感謝徐克給機會 見陣容嚇一跳

片段中，劉玉婷首先感謝監製徐克當年給予試鏡機會，並提到試鏡時，導演程小東以及著名美術指導張叔平都在場。試鏡後等待了兩天，便確定獲得該角色，令她感到非常高興。不過，劉玉婷亦坦言當初知道劇組陣容後亦令她大吃一驚：「全部都是大咖，都是很成名的，有張學友哥哥，還有梁朝偉，他們都是大腕。」她表示自己主要與王祖賢對戲，第一天進劇組時難免感到緊張，但接觸後發現對方「非常的隨和，人非常好」。

劉玉婷近日拍片分享當年拍攝《倩女幽魂3道道道》時的細節和點滴。（小紅書截圖）

劉玉婷在《倩女幽魂III道道道》飾演王祖賢的好友，更曾被盛讚「美過王祖賢」。（電影截圖）

被讚顏值不輸王祖賢 劉玉婷：千萬不要這樣說！

對於部分網民盛讚她當年「顏值不輸王祖賢」的評價，劉玉婷連忙澄清：「千萬不要這樣說！因為我覺得王祖賢真的很有氣質，妳想想，她有1米72的高度，而這個高度配上她的長腿，然後她的皮膚又白白嫩嫩，還有她那雙大眼睛配粗粗的眉毛，而且嘴巴有點翹翹的，有點小性感。」劉玉婷忍不住大讚王祖賢是其心目中、也是許多觀眾心目中的「頂美」，而且還是「越看越漂亮、越看越耐看」。

劉玉婷坦言當初知道《倩女幽魂3》陣容後相當緊張。（小紅書截圖）

劉玉婷稱自己主要是跟王祖賢對戲。（小紅書截圖）

揭王祖賢私下真性格

問到王祖賢當時名氣已經那麼大，私下的性格與相處又是怎樣？劉玉婷表示王祖賢一開始給人的外表感覺比較「清冷」，不太會主動與人聊天，只是禮貌地打個招呼；但彼此熟悉之後，就會發現對方內心「很溫柔、很善良」。

劉玉婷稱與王祖賢相處後，覺得對方為人非常隨和。（小紅書截圖）

對於部分網民盛讚她當年「顏值不輸王祖賢」的評價，劉玉婷連忙澄清：「千萬不要這樣說！」（小紅書截圖）

王祖賢大方傳授電影演技

此外，由於拍攝《倩女幽魂3》時王祖賢已拍攝到第三集，將「小倩」一角演得深入民心，劉玉婷便向她請教演戲技巧。王祖賢也很大方地分享經驗，「她會跟我說其實電影與電視劇不一樣，電影節奏是很快；第二呢，在電影裡面，不管你『哦』這個表情或笑容，都需要很精緻地表達出來，因為電影就是要在一個半至兩個小時內將整部故事襯托出來。她這些有教導我的。」王祖賢同時也鼓勵劉玉婷：「你也是電視台出來的，可以了，按着導演說就可以。」這番說話讓劉玉婷定下心來，亦令兩人在拍攝期間非常融洽。

劉玉婷大讚劉玉婷有身高，又皮膚好。（小紅書截圖）

劉玉婷指王祖賢不但大方跟她分享演技，還會鼓勵她。（小紅書截圖）

王祖賢的「聶小倩」成為經典。（劇照）

自息影後，王祖賢定居加拿大，多年來過著深居簡出的生活，至近年她在溫哥華開設艾灸館，進攻養生界，開始活躍起來。（小紅書@王祖賢Joey）

自息影後，王祖賢定居加拿大，多年來過著深居簡出的生活，至近年她在溫哥華開設艾灸館，進攻養生界，開始活躍起來。（小紅書@王祖賢Joey）