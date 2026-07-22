白彪食住「郭靖」殺入小紅書勁吸Like　揭「咁大年紀仲演戲」之謎

現年79歲的白彪，邵氏武打演員訓練班出身，縱橫影視圈超過半世紀，早前拍過多套賣座武打片，就連周星馳都公開說看他的戲長大。其後白彪轉戰電視圈，憑劇集《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中飾演「郭靖」一角紅遍中港，甚至風靡整個東南亞。近年白彪一改戲路，在《愛回家之開心速遞》飾演「雷公」，搞笑形象深入民心，同時還憑《香港愛情故事》中「陳漢聲」一角，在無綫台慶頒獎禮上奪得「最佳男配角」。面對現時TVB開劇數量減少，白彪亦選擇跟隨其他資深演員的步伐，憑藉自身的「經典角色」北上發。日前，他更宣布進駐小紅書，為自己的演藝事業開拓全新跑道。

白彪當年邵氏招武打演員訓練班出身，拍過多套賣座武打片。（《唐手跆拳道》劇照）

白彪日前入戲院觀賞《功夫女足》，在場的周星馳也說是看他的戲長大。（小紅書@中國紫荊國際影城）

三度飾演經典「郭靖」

白彪最近追上潮流，正式宣布進駐小紅書。他在個人帳號上發布了首條自我介紹影片，「大家好，我是中國香港演員白彪。可能你們不認識我，但你們一定看過我的電視劇。」影片中，播放了多段他年輕時飾演武俠角色的精彩片段。白彪自豪地分享，自己曾先後三次飾演金庸筆下的經典大俠「郭靖」，橫跨多個年代，絕對是「郭靖專業戶」：「我一共演過三次郭靖。76版《射鵰英雄傳》跟77年《神鵰俠侶》，我也是演郭靖；95年古天樂版那個《神鵰俠侶》，我還是演郭靖。」

白彪近日宣布進駐小紅書。（小紅書截圖）

白彪自豪地分享，曾先後三次飾演金庸筆下的經典大俠「郭靖」。（小紅書截圖）

邵氏出身入行逾50年：聽見「Action」就充滿力量

談及自己的演藝生涯，白彪透露自己是從邵氏公司時期開始演戲，至今已經堅守崗位差不多半個世紀：「我由邵氏公司演戲到現在，差不多50年了。有人問：『你這麼大年紀還要演戲？』我告訴大家，我實在很喜歡演戲！只要聽到導演一聲『Action』，我就滿身充滿力量！」

白彪與「郭靖」原來早前結下緣分，他說當時在韓國拍劇受傷那段時間，就是看《射鵰英雄傳》，覺得非常好看，沒想到自己可以演上「郭靖」。（《射鵰英雄傳》截圖）

白彪是電視史上唯一一位三度演「郭靖」的演員。（《神鵰俠侶》截圖）

霸氣抱拳宣告進駐

雖然即將踏入80歲，但白彪對演戲的熱誠絲毫未減。他在影片中一邊說，一邊握緊拳頭、展示手臂肌肉，神采飛揚。在影片的尾聲，白彪面對鏡頭擺出經典的武俠「抱拳禮」，向所有小紅書的網民打招呼，正式宣布進駐這個平台。不少網民留言歡迎：「在佳藝電視的電視劇也有你演的戲，小時候最愛看你的武俠劇」、「他演的郭靖看著就忠厚老實，很靠譜。」、「沒有更強的中年郭靖」、「歡迎雷公加入小紅書」，並紛紛表示已關注，足見白彪無論是早年的大俠形象，還是近年的搞笑角色，都非常受歡迎。

白彪表示有人問他：「你這麼大年紀還要演戲？」（小紅書截圖）

白彪直言因為他很喜歡演戲，只要聽到導演一聲「Action」，他整個人就充滿力量！」（小紅書截圖）

曾被誘惑吸食白粉 慶幸沒有染上毒癮

不要看白彪外表忠厚，但原來他都曾經做過街童，偷竊、劈友、吸毒樣樣做齊，更險入歧途。白彪曾在《香港01》專訪中透露，自細不愛讀書愛踢波，12、13歲時經常在李鄭屋邨球場流連，他說當時那裡龍蛇混雜，有白粉檔、賭檔，他們去球場踢球，經常會遇到所謂的黑社會大佬到球場「收𡃁」，他當然也遇過，「如果嗰時唔跟（大佬），就冇得踢波，仲要見鑊大鑊，咁當然驚啦，但又鍾意踢波，唯有跟，我仲記得我嗰個大佬叫肥仔偉，佢成日畀雜差打到黐肺。」

白彪自言小時候都幾壞。（資料圖片）

行走「江湖」期間，白彪還試過被人誘惑吸白粉，對方把加入了白粉的香煙給他們吸，「我哋叫『打高射炮』，有啲人吸幾口就上癮，幸好『導』唔到我上癮，我試過一啖，味道好似屎坑咁臭；還有啲人喺廁所『追龍』，即係擺粒『紅丸』放喺錫紙上面燒，呢個我冇試，咁鬼骯髒，唔好搞我。」白彪現在回想起來仍慶幸當時沒染上毒癮。

劈友偷竊樣樣齊 酒吧打手都做過？

白彪又笑指𡃁仔時英雄主義，三五成群，大佬叫「係佢啦」就劈，但又未到刀光劍影，只是用上鐵尺，木棍、單車鏈，有次試過扑穿敵方的頭獲大佬讚賞：「叻仔，好嘢，你『紮職』了！」，「偷竊都試過，嗰時𡃁仔唔覺得偷竊係一回事，生活物資又短缺，經過雜貨舖，嗰啲生果、雞蛋，順手攞個就走。」

白彪慶幸沒有染上病癮，他表示親眼見過有人本身屋企買賣外匯，環境不錯，又高大威猛，後來因沾上毒品，變成道友，無曬廉恥。（資料圖片）

由於略懂功夫，同學開酒吧便找他幫手，笑問到是否叫他做「睇場打手」？白彪笑說只是侍應生，不過那年代是會有人來收「陀地」，但他們覺得為甚麼要給，於是互相靠「嚇」鬥惡，後來真的有班人來「掃場」，說要幫他們「裝修」，「嗰時我哋有班師兄弟，知道有人嚟掃埸，我哋將啲架生擺晒喺枱底，因為唔知人哋咩料㗎！點知嚟到嘅時候有個識嘅，對方即刻話：『識嘅識嘅，大家自己友，唔好搞』，後來大家一齊飲酒，全場酒水我哋包。」

報考邵氏武打演員訓練班展開銀色旅途

其後，白彪跟哥哥學做製衣較車師傅，有日對方看到報紙刊登邵氏招武打演員訓練班，問他可有興趣投考，白彪覺得好像不錯，對此也感興趣，加上本身懂國術、西洋拳、泰拳，所以體能、反應這些都難不到他，最後成功被錄取，從此展開銀色旅途。

白彪在《愛回家之開心速遞》演出「雷公」一角，搞笑形象深入民心，他和羅樂林這對昔日的郭靖和楊過，在劇中演鬥氣冤家，深受觀眾歡迎。（Instagram圖片）