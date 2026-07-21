環球小姐2026香港|15強有港姐轉戰環姐 韓其格陳雨薇走向國際舞台

2026年香港區《環球小姐選美大賽》的首輪面試早前已經圓滿結束，吸引了超過一百位佳麗參加。經過星級評判，包括2025年香港環球小姐冠軍李詩逸、2024年冠軍姚祖恩以及選美統籌官菲比小姐的嚴格甄選後，最終挑選出15名優秀佳麗進入下一輪。這些佳麗不僅具備出眾的外表和多元的背景，還有不少人擁有高學歷和知識涵養，今日（21日）正式發布了入圍名單。

環姐今日公布15強。(公關提供)

環球小姐有港姐參選

在這15名入圍者中，當中包括今年港姐面試的佳麗韓其格（Aurora）和陳雨薇（Roxanna），還有2023年退選的周婷（Jen）以及曾在2017年《香港小姐競選》中打入十強的梁雯蔚。Aurora和Roxanna對於參與港姐面試前是否已報名環球小姐時則未有正面回應，但Roxanna透露她與Aurora從澳洲回港後參加選美而結識。

今年港姐面試的佳麗陳雨薇（Roxanna）。(公關提供)

今年港姐面試的佳麗韓其格（Aurora）。(公關提供)

環球小姐將香港女性推向國際舞台

Aurora指出，港姐選美更多地代表本地女性魅力，而環球小姐則旨在將香港女性推向國際舞台。她表示，參加港姐是不錯的經驗，使她了解到自己需要改進的地方，也替其他入圍的港姐佳麗感到高興，稱讚她們美麗且能代表香港。Roxanna認為，無論是哪一個平台，她們都想展示女性的美麗和獨特之處，讓大家理解自信就是美的真諦。對於外界有傳言某些佳麗認為港姐合約條件苛刻而放棄入選機會，Aurora和Roxanna表示不清楚。

1號 周婷。(公關提供)

2號 孫曦藍。(公關提供)

3號 梁雯蔚。(公關提供)

4號 陳靜怡。(公關提供)

6號 葛貞蘭。(公關提供)

7 號 韋希昕。(公關提供)

8號 梁藝齡。(公關提供)

9號 梁聖童。(公關提供)

10號 蕭伊谷。(公關提供)

11號 朱苑亭。(公關提供)

12號 鄺祉澄。(公關提供)

13號 楊泳妍。(公關提供)

14 號 黃崇莉。(公關提供)