愛回家｜「大小姐」林淑敏疑成結局大嬴家　名利雙收仲有愛情結晶

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》即將迎來大結局，全城高度關注。《東張西望》率先探班，曝光了大結局的拍攝花絮，場面相當壯觀，聚集了過百位演員,流出的畫面透露。大結局的核心情節集中在「接龍集團」的命運上，在盛大的慶祝典禮中，背景橫額上清晰寫著「力蓮集團開業宏圖大展典禮」，暗示著大小姐龍力蓮在經過多年家族權鬥後最終取得全面勝利，有網民推測她將這家族企業改名為「力蓮集團」。

在盛大的慶祝典禮中，背景橫額上清晰寫著「力蓮集團開業宏圖大展典禮」，暗示著大小姐龍力蓮在經過多年家族權鬥後最終取得全面勝利。(節目截圖)

龍力蓮疑似成為接班人

在劇中，由林淑敏飾演的龍力蓮疑似成為接班人。為了慶祝這一個歷史時刻，她邀請了深受觀眾喜愛的「大四喜」齊上舞台，他們穿上色彩繽紛的Hip Hop裝，載歌載舞，將現場氣氛推向高潮。今次這一幕跳舞畫面，就連姚焯菲客串的角色「彤彤」也回歸了這個大家庭。

龍力蓮疑似成為接班人。(節目截圖)

林淑敏輕掩肚

此外，劇中的愛情與家庭線同時迎來重要發展。拍攝期間，林淑敏心情愉快，全程笑容滿面，更在鏡頭前不時輕輕掩肚。這令人猜測她是否有喜，而劇中老公許家傑的體貼更添疑惑。如果確實懷孕，龍力蓮無疑將成為全劇的最大贏家，事業與家庭雙豐收，粉絲們正期待著這對恩愛夫妻是否迎來愛情結晶的新篇章。