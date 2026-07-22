五索食完安眠藥以致胸部嚴重受傷　情緒低落大呼：我對波係最值錢

「最強小三」鍾睿心（五索）因與大生銀行主席馬清鏗維持長達十年的婚外情而為人認知，昨日（21日）她在社交平台上揭露了一件令人大吃一驚的事故。五索在影片中展示了她胸部的嚴重傷勢，並附上「好大鑊🙂」及「對波爛咗」的字句，引起廣大網民的關注。

五索在影片中展示了她胸部的嚴重傷勢，並附上「好大鑊🙂」及「對波爛咗」的字句。(ig@5kidsokma_no1fans)

五索胸部受傷

五索在影片中表示：「今次嘅傷痕好難會復原到！我對波係嚴重受損，對我嚟講係一個好大嘅創傷，我由頭到腳趾尾，甚至比起我塊面，我對波係最值錢嘅。」她解釋今次胸部受傷是因為自己服用安眠藥後發生：「喺我食咗安眠藥冇感覺嘅情況下，我哋朝早起身就變成咁樣喇，嗰個好熱嘅暖水袋由子宮一路跌到去我心口度。你哋唔好再問我點解個胸損曬，係咪隆胸啦？係我都隆兩邊啦，係咪啊？」她感到無比痛心，坦言這次事故將留下難以抹去的疤痕。

五索解釋今次胸部受傷是因為自己服用安眠藥後發生。(ig@5kidsokma_no1fans)

五索很傷心。(ig@5kidsokma_no1fans)

五索身體過度疲累

五索也澄清事件絕非隆胸手術失敗所致，而是因身體過度疲累，導致意外發生：「做多一兩年女強人，我從此消失啊，你唔會見到我，因為我覺得夠喇。我攰到連個胸都可以灼傷埋，有疤㗎喇，今次一定！」消息一出，不少忠實粉絲及網民紛紛表示關心，在留言區送上祝福與鼓勵，希望她能好好休養並早日康復。