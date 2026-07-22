甄敏芳IG高調向蘇永康表達愛意　被網民質疑冇邊界感急撰文平反

23歲的甄敏芳（Jenny）因參加歌唱選秀節目《聲秀》而人氣飆升，昨日她因為一張與恩師蘇永康的親密合照引起了網上的熱議。她在社交平台上高調表達對蘇永康的愛意，這讓不少網民開始猜測他們的關係並非單純的師徒情誼。面對外界的揣測，甄敏芳回應二人關係。

甄敏芳在社交平台上高調表達對蘇永康的愛意。(ig截圖)

甄敏芳分享與蘇永康合照

甄敏芳於粉絲見面活動中，上載了一張與蘇永康並肩而立的合照。二人在照片中笑容燦爛，互動自然。事件的迅速發酵，皆因她在相片下方加入了一句「Love youuu」的文字並感謝蘇永康一直的照顧與關懷。這段文字引起了網上熱烈討論，不少人質疑他們的師徒關係。

甄敏芳因在相片下方加入了一句「Love youuu」的文字而引起了網上熱烈討論。(youtube圖片)

面對外界的揣測和誤會，甄敏芳在網上發表長文澄清。她強調自己只是希望表達對蘇永康及其太太的照顧，稱他們一直視她如己出。她解釋道，自己是孤身一人來港追夢，無數次受到這對他們無微不至的照顧，除了關心她的飲食起居外，甚至會帶她去看醫生。甄敏芳坦言：「佢哋喺我心目中係長輩、恩師嘅關係，甚至我都有講過當初佢哋係我香港嘅爸爸媽媽。」

甄敏芳在網上發表長文澄清。（官方提供）

甄敏芳大方回應

即使甄敏芳已經發文解釋，但一些網民依然對此保持懷疑。有網民對著合照尖酸地評論：「邊有老牛唔食嫰草」，並翻查蘇永康過往的留言記錄。對於這些揣測，甄敏芳澄清自己只是想分享恩情，而非其他。她表示：「收穫咗咁多嘅愛，係必須去表達，我嘅出發點從來都只係希望大家都知道阿公真係好好！」

即使甄敏芳已經發文解釋，但一些網民依然對此保持懷疑。(公關提供)

蘇永康與甄敏芳的師徒情深

回顧過去的互動紀錄，蘇永康與甄敏芳的師徒情誼確實深厚。無論是泰國旅行中的性感泳裝照留言：「女，妳終於大個啦。」還是頻繁在人前展示甄敏芳才華，蘇永康都以導師身分悉心栽培這位愛徒。他不僅分享了培育新人的計劃，還親自為她借衣服、安排演出細節，以期將甄敏芳的優點最大化。