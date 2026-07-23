從年賺百萬到百億闊太！前港姐曬克羅地亞奢華遊艇之旅
撰文：袁汎煌
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有TVB「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口幸福美滿。一家人向來生活無休，除了經常到位於法國尼斯（Nice）的豪華私人莊園度假之外，適逢暑假，李美慧一家更安排了豪華出海之旅。
一家歐洲豪華出海度假大展富貴生活
日前她在Instagram貼出多張於克羅地亞（Croatia）旅遊的相片及片段，公開多姿多彩的暑假行程。影片中可見當地海水清澈見底、景色宜人，李美慧亦寫道：「每年出海🚢我最最最喜歡的就是去克羅地亞❤️除了海裏游水之外（海水完全不凍，有好多魚🐟），還可以遊山玩水，行名勝古蹟，親親大自然。」
李美慧2006年參選港姐入行
單親家庭長大的李美慧，熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」之名參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎。李美慧在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，曾隻身到內地發展，由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！
李美慧嫁百億富商曾文豪榮升闊太
直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！