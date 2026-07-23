前港姐冠軍冇劇拍照飛瑞士豪玩　曾自爆主動向監製叩門靠積蓄生活

現年31歲的2022年香港小姐冠軍林鈺洧（Denice），近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「羅拉」一角而成功入屋，但隨着劇集完結，她早前出席活動接受《香港01》訪問時坦言暫未有新劇拍攝工作，更自爆曾主動向監製「叩門」爭取機會，目前靠積蓄生活。不過心態樂觀的林鈺洧近日就趁空檔飛往瑞士旅行放鬆，生活依然多姿多彩！

林鈺洧同爸爸林俊賢。（IG@denicelams）

出海！（IG@denicelams）

出海！（IG@denicelams）

性感！（IG@denicelams）

性感！（IG@denicelams）

近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「羅拉」一角而成功入屋。（IG@denicelams）

《愛．回家》完結冇劇接 林鈺洧曬「平安卡」引轉行猜測

林鈺洧早前曾在社交平台曬出俗稱「平安卡」的建造業安全訓練證明書，引來轉行猜測，但她早前接受《香港01》訪問時就解釋早在兩年前因拍攝節目，要從事建築及搬運工作，所以考獲「平安卡」，並透露已經續牌，但暫無意轉行。對於《愛．回家》即將完結，林鈺洧坦承當初接獲通知時有些擔憂，但很快就調整心態，積極增值：「而家多咗空餘時間，就可以自己剪吓片、剪吓vlog。我發覺social media上面，大家都幾鍾意睇我剪嘅日常vlog，所以而家我會朝住呢個方向繼續剪片同分享。」

近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「羅拉」一角而成功入屋。（IG@denicelams）

搬貨。（IG@denicelams）

大曬「平安卡」。（IG@denicelams）

因拍攝節目，要從事建築及搬運工作，所以考獲「平安卡」。（IG@denicelams）

因拍攝節目，要從事建築及搬運工作，所以考獲「平安卡」。（IG@denicelams）

林鈺洧主動向監製「叩門」自薦求角色 靠積蓄應付生活

林鈺洧更自爆曾主動出擊，向監製毛遂自薦爭取機會：「我都有試過敲監製房門，平時我其實唔知應唔應該咁做，但都有去試。我想問吓監製有冇咩空缺，或者有冇合適嘅角色。我覺得要搵機會俾人認識多啲，無論係觀眾、監製定導演都好。」至於收入方面，林鈺洧就自言向來未雨綢繆，目前靠積蓄應付生活：「好彩之前都儲落咗一啲錢應急用，因為我都唔係大手大腳、花費好大嘅人，所以而家暫時都OK嘅。」

林鈺洧自爆曾主動出擊，向監製毛遂自薦爭取機會。（吳子生攝）

旅行度假。（IG@denicelams）

旅行度假。（IG@denicelams）

林鈺洧樂觀面對停工 飛瑞士旅行策馬特打卡馬特洪峰

雖然演藝工作暫時停擺，但林鈺洧的生活依然多姿多彩，近日她就飛到瑞士旅行，她在社交平台大曬靚相，並寫道：「One of the things in my bucket list checked. Finally seeing the Matterhorn🗻在全球最開心的地方，無需濾鏡，無需軟件。快樂就是最好的美顏。🧀」相中所見，林鈺洧身處著名景點策馬特（Zermatt），背靠壯麗的馬特洪峰（Matterhorn）雪山景色，她在雪山前擺出大擺pose打卡，心情大靚！

飛到瑞士旅行。（IG@denicelams）

飛到瑞士旅行。（IG@denicelams）

打卡。（IG@denicelams）