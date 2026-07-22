譚凱琪向呂晶晶追債　憶「20年姊妹情」訪問完後台淚崩紙巾拭淚

無綫藝人譚凱琪（Zoie）早前向高等法院遞交呈請，申請前TVB金牌監製鄧特希及其妻子2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶破產，案件已排期於今年9月8日開庭審理。今日（22/7）譚凱琪出席無綫劇集《非份之罪》的宣傳活動，就入稟事件首度接受《香港01》訪問交代細節與心聲。



經過深思熟慮 坦言看報紙才知開庭日期

提到今次入稟呈請破產，譚凱琪坦言是經過長期的考量和無奈之下的決定：「其實呢，我睇報紙先知道係9月開庭㗎！我自己都唔知！而家交咗給律師，交咗畀佢哋去幫我處理啦。其實都係依家一個正常途徑去進行啦。」

譚凱琪早前向高等法院遞交呈請，申請前TVB金牌監製鄧特希及其妻子2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶破產。（葉志明攝）

被問到採取法律行動是否經過深思熟慮，她無奈表示：「當然啦，都差不多考慮咗兩年，係一個決定嚟嘅。」

追討兩年無果 借錢出於信任與幫忙

據了解，是次金錢糾紛已拖欠近兩年，期間對方一度失去聯絡。譚凱琪坦言，自己曾給予對方機會及告知會採取法律行動，但可惜未獲正面回應：「都係呢兩年啦，有試過搵佢哋，但都聯絡唔到。呢個最後嘅防線，就唯有係咁樣啦。我都應該有俾佢知道我會進行呢一步啦，如果都冇任何回應或者話就會採取法律行動。」

譚凱琪出席無綫劇集《非份之罪》的宣傳活動。（葉志明攝）

被問到被欠債金額是否龐大，譚凱琪未有透露具體數字，但直言每分每毫都是自己的辛酸血汗錢：「我覺得唔好講金額大唔大先啦，我覺得係一個誠信同埋……因為係對一個人嘅信任而去幫忙。只不過係想對方正視返個問題，畀返一個回覆。」

譚凱琪續說：「如果可以嘅話，我都唔想搞到要上法庭或者有公眾關注。每一分每一毫，講真都真係自己努力去賺返嚟，老天爺唔會跌俾我㗎嘛！所以我就覺得，邊個都好啦，有借就應該要還。」

譚凱琪追討兩年無果。（葉志明攝）

昔日閨蜜對簿公堂 嘆「傷害咗感情」

譚凱琪與呂晶晶昔日為圈中公認的好閨蜜，如今卻因財失義對簿公堂。面對昔日情誼告吹，譚凱琪深感感嘆與唏噓：「大家其他人嘅嘢我就廢事講太多啦，我只不過係想拎返個公道。我依然係嗰個電話，冇改過嘅，我都歡迎嘅。如果唔係就交返給律師去處理啦。同埋經過一件事長一智囉，會覺得原來係……或者你嗰刻係諗住可以幫到忙，點知原來最後係傷害咗彼此嘅感情。」

譚凱琪指自己冇改電話。（葉志明攝）

憶起近20年姊妹情 難掩傷痛後台用紙巾拭淚

雖然譚凱琪在訪問期間一直努力保持鎮定與專業，強忍情緒解答提問，但在完成訪問離開鏡頭後，她終究難逃情緒關口。

譚凱琪接受《香港01》訪問後，突然憶起與呂晶晶相識並相知20年的深厚情誼，如今卻要鬧到對簿公堂、姊妹情決裂，心痛與委屈一時湧上心頭。她難掩傷心流下眼淚，隨後衝回後台不斷用紙巾抹眼淚，場面令人十分心痛。